Giulia De Lellis verso Sanremo 2025: l’indiscrezione esplosiva sul ruolo

Potrebbero esserci tante sorprese in vista di Sanremo 2025. Una di queste potrebbe essere la presenza di Giulia De Lellis…

Ci saranno grandi sorprese al Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti ha in mente uno spettacolo importante sia per quanto riguarda gli artisti in gara sia per quanto concerne il “contorno”. In questo senso, spicca una indiscrezione davvero curiosa che riguarda la possibile presenza di Giulia De Lellis alla kermesse musicale. Un qualcosa che potrebbe far parlare vista la storia d’amore con Tony Effe, uno dei big in gara…

Giulia De Lellis a Sanremo 2025? L’indiscrezione

Potrebbe esserci anche Giulia De Lellis tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2025. Ebbene sì, perché la nota influencer, sarebbe stata accostata alla kermesse musicale con un ruolo molto particolare.

Giulia De Lellis

L’indiscrezione sulla possibile presenza della bella Giulia all’Ariston è arrivata da Dagospia: “Candela flash! – è il dopofestival o una puntata di Temptation Island?”, si legge sul noto media. “Nel cast fisso potrebbe esserci anche Giulia De Lellis, con Selvaggia Lucarelli e il conduttore Alessandro Cattelan. L’influencer da 5 milioni di follower si occuperebbe dei look dei big di sanremo 2025. in gara il fidanzato Tony Effe, l’ex Irama ed Elodie, fidanzata con l’altro suo ex Andrea Iannone. L’agente Facchinetti fa il pacchetto e piazza Maria Sole Pollio al Primafestival…”.

La storia con Tony Effe

Sebbene si tratti solo di una indiscrezione, resta possibile vedere, quindi, la influencer e Tony Effe vicini anche a Sanremo. La coppia, ormai certificata da diversi mesi, sembra andare alla grande e la conferma è arrivata anche dal tempo trascorso in famiglia durante le festività di Natale.

A far sapere come Tony sia entrato in casa è stata proprio la bella Giulia con alcune foto condivise sui social dove è apparsa la mano del rapper vicina a quella della nipotina. Un gesto molto dolce che ha confermato come il rapporto tra i due ragazzi stia procedendo alla grande e senza intoppi.

Staremo a vedere quindi se oltre ad una bella relazione, in qualche modo Effe e Giulia potranno essere protagonisti anche a livello “professionale” o per lo meno trovarsi nei prossimi mesi all’Ariston sotto vesti inedite.