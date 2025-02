Alessandro Basciano coinvolto in una rissa in discoteca: la difesa social del dj e l’attacco a Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano, ex vippone e al centro di una controversa vicenda con Sophie Codegoni, è stato coinvolto in un litigio che ha avuto luogo nella discoteca Hollywood di Milano. Il video della presunta rissa è stato condiviso su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia e ha suscitato un acceso dibattito online. Nel filmato, si vede Basciano allontanato dalla security del locale, con la voce che pronuncia insulti nei confronti di un altro uomo, Mike, amico di Francesco Facchinetti. Ma che cosa è successo? A rivelarlo è stato lo stesso Basciano attraverso alcuni post pubblicati sui socia. Scopriamo che cosa ha detto.

La difesa di Alessandro Basciano: “Ho protetto la madre di mia figlia”

A seguito della diffusione del video, Alessandro Basciano ha deciso di difendersi, raccontando la sua versione dei fatti attraverso alcune storie su Instagram.

Secondo il dj, la sua reazione sarebbe stata scatenata da un’offesa diretta alla madre di sua figlia, Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano

“Non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente” ha dichiarato Basciano, aggiungendo che la sua reazione è stata una risposta a una provocazione. Nonostante le difficoltà della sua relazione con Sophie, Basciano ha sottolineato l’importanza di difendere la propria famiglia.

Basciano ha poi continuato: “Il Sig. Gabriele Parpiglia comportandosi come un avvoltoio, ha pubblicato un video per dipingermi come fa comodo al “politicamente corretto”“.

Gabriele Parpiglia denuncia Basciano: “Una brutta storia”

Dopo l’incidente e le storie pubblicate da Basciano, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere di aver intrapreso azioni legali contro Basciano. In una serie di storie, il giornalista ha spiegato di aver depositato una denuncia e di voler prendere le necessarie misure legali. Parpiglia ha definito l’incidente una “brutta storia”, e ha annunciato che la vicenda avrebbe seguito il suo corso nelle sedi appropriate.

In attesa di ulteriori sviluppi, la situazione tra Basciano e Parpiglia sembra destinata a proseguire sul piano legale, con il dj che difende la sua posizione mentre il giornalista intraprende azioni per tutelarsi.