Bernardo Cherubini racconta come Lorenzo Jovanotti lo ha salvato dal suicidio e il loro rapporto dopo il Grande Fratello.

Il fratello di Lorenzo Jovanotti, Bernardo Cherubini, ha da poco terminato la sua esperienza al Grande Fratello, e sabato 8 febbraio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell’intervista Bernardo ha svelato dettagli del suo rapporto con il fratello Lorenzo. Nonostante la celebrità di Lorenzo, Bernardo ha sempre vissuto nella sua ombra, cercando di trovare la propria strada.

Tuttavia, dopo la morte del fratello maggiore Umberto, Cherubini ha attraversato un periodo oscuro, che lo ha spinto a pensare al suicidio. In un momento di grande dolore, è stato proprio Jovanotti a salvargli la vita.

Un momento difficile per Bernardo Cherubini

Bernardo ha raccontato di aver avuto un forte senso di colpa per la morte del fratello maggiore, Umberto, e come questo l’abbia portato a pensare di farla finita. “Ancora oggi mi sento in colpa, è salito su un aereo dove non sarebbe dovuto salire, durante un giorno in cui non si doveva volare” ha rivelato a Silvia Toffanin.

Poi ha confessato: “Ho chiamato Lorenzo e gli ho detto che volevo farla finita. Lui mi disse “Se fai una cosa del genere non ti porto neanche un fiore sulla tomba” e mi salvò la vita“.

Qui il video dell’intervista.

Un rapporto segnato dal silenzio

Nonostante l’intensa connessione tra i due, Bernardo ha ammesso che da quando è uscito dal Grande Fratello, non è più riuscito a parlare con Lorenzo.

“Gli ho mandato dei messaggi, ma non risponde” ha dichiarato. Questa distanza non ha fatto che aumentare la frustrazione di Bernardo, che spera ancora di riuscire a parlare con il fratello per risolvere le incomprensioni che li separano. La promozione del nuovo album di Jovanotti potrebbe essere la causa di questa mancanza di comunicazione, ma la situazione resta un mistero.