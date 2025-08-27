Friggitrice ad aria, il trucco per pulire il cestello in soli 3 minuti

Il trucco per pulire, in modo veloce, il cestello della friggitrice ad aria: in soli 3 minuti sarà pronta per essere riutilizzato.
Tra gli elettrodomestici più amati degli ultimi anni, possiamo sicuramente annoverare la friggitrice ad aria, in quanto permette di cucinare tanti cibi senza troppo impegno. Pratica, certamente, ma – a volte – difficile da pulire, soprattutto il cestello che può presentare residui di sporco ed incrostazioni. Scopriamo, dunque, il trucco per pulirlo in soli 3 minuti.
Friggitrice ad aria, il trucco per pulire perfettamente il cestello in soli 3 minuti
Esiste un trucco per pulire il cestello della friggitrice ad aria che non richiede l’utilizzo di detergenti chimici aggressivi o l’immersione dello stesso in acqua: bisogna, semplicemente, sfruttare, in modo intelligente, le stesse funzioni dell’elettrodomestico in questione.
Il metodo, diventato virale sulle piattaforme digitali, consiste nel riempire il cestello con un paio di dita d’acqua calda e qualche goccia di detergente per i piatti. Una volta chiuso il cassetto, si avvia il ciclo di cottura per tre minuti, durante i quali il calore generato trasforma il liquido in vapore attivo, capace di penetrare anche lo sporco più ostinato.
Al termine, bisogna, poi, svuotare il cestello e risciacquarlo con una spugna non abrasiva: il grasso si scioglierà, in questo modo, senza fatica.
C’è da dire che tale tecnica non intacca i materiali e preserva la durata dell’elettrodomestico, evitando l’usura precoce causata da lavaggi aggressivi ed abrasivi.
L’importanza della cura di tale elettrodomestico
Con la friggitrice ad aria si possono realizzare tanti piatti, dalle verdure croccanti ai dolci leggeri, fino poi ad spaziare dal pesce alla carne. Alcune, inoltre, hanno anche la funzione per scongelare gli alimenti.
Un elettrodomestico molto versatile che, però, proprio perché usato tutti i giorni per diverse tipologie di preparazioni che deve essere sottoposto a pulizia regolare, in modo da evitare che vi si depositino residui oleosi e odori sgradevoli.