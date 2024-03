Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sulle sfide, da utilizzare per se stessi o per dare forza agli altri.

Le sfide della vita sono infinite. Iniziano con la nascita e finiscono, forse, con la morte. Non bisogna mai tirarsi indietro, nemmeno quando la paura paralizza, perché anche le sconfitte possono insegnare qualcosa. Vediamo quali sono le più belle frasi sulle sfide, utili ad avere quella spinta in più quando sembra mancare la terra sotto ai piedi.

Le più belle frasi sulle sfide

Nella vita, chi più e chi meno, ci si trova ad affrontare svariate sfide. Alcune sono più facili da superare, mentre altre appaiono simili a imprese titaniche. In ogni caso, non bisogna mai gettare la spugna. D’altronde, anche le sconfitte, quando arrivano, portano messaggi importanti e aiutano a crescere. Questo non significa che, davanti ad un salto nel vuoto, non si debba aver paura. E’ una emozione come le altre e va accolta, se possibile senza giudizio. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sulle sfide.

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. (Madre Teresa)

Qual è l’uomo più felice, colui che ha sfidato la tempesta della vita ed ha vissuto o chi è rimasto saldamente a terra ed è semplicemente esistito. (Hunter S. Thompson)

Accettate le sfide se volete provare l’eccitazione e il gusto della vittoria. (George Patton)

La sfida non attende. La vita non guarda indietro. Una settimana è un periodo più che sufficiente per decidere se vogliamo accettare il nostro destino. (Paulo Coelho)

Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. (Muhammad Ali)

La colazione dei campioni non sono i cereali, sono le sfide. (Nick Seitz)

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; è sufficiente a sé stessa, realizza l’assoluto. (Simone de Beauvoir)

Soltanto nella misura in cui si sfida la morte a ogni istante, è dato intravedere su quale insania si fondi ogni esistenza. (EM Cioran)

Una vita senza sfide non esiste e un ragazzo o una ragazza che non sa affrontarle mettendosi in gioco, è un ragazzo e una ragazza senza spina dorsale! (Papa Francesco)

Come puoi raggiungere la saggezza, senza affrontare le tue paure? Alla fine, la grande sfida della vita consiste nel superare i nostri limiti, spingendoci verso luoghi in cui mai avremmo immaginato di poter arrivare. (Sergio Bambarén)

Non limitare le tue sfide, sfida i tuoi limiti – Don’t limit your challenges, challenge your limits. (Anonimo)

Se fai le cose bene, falle meglio. Sii il primo, fai la differenza, accetta le sfide. (Anita Roddick)

La morte è più potente dell’amore. È una sfida gettata all’esistenza. (Émile Zola)

Una trappola è solo una trappola se non la conosci. Ma se la conosci, è una sfida. (China Miéville)

Nella guerra, determinazione; nella sconfitta, sfida; nella vittoria, magnanimità; nella pace, benevolenza. (Winston Churchill)

Un ingrediente chiave per l’innovazione è la capacità di sfidare l’autorità e rompere le regole. (Vivek Wadhwa)

La lotta e le sfide sviluppano le tue forze. Quando attraversi le difficoltà e decidi di non arrenderti, quella è forza. (Arnold Schwarzenegger)

Quando il gioco si fa duro, metti un piede davanti all’altro e vai avanti. Non mollare. (Roy T. Bennett)

Ogni stagione è una nuova sfida per me, e ho sempre deciso di migliorare in termini di giocate, goal e assist. (Cristiano Ronaldo)

La morte è una sfida. Essa ci dice di non perdere tempo … Ci dice di dirci in questo momento che ci amiamo. (Leo Buscaglia)

Le frasi sulle sfide possono essere utili per se stessi o per gli altri. Dovrebbero essere conservate come una specie di prontuario, da usare all’occorrenza.