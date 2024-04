Le migliori frasi sull’ottimismo, citazioni famose sull’essere positive: ecco le più belle, profonde, divertenti e ironiche.

Le nostre vite sono fatte di sfide e ostacoli che spesso sembrano farci crollare il mondo addosso. Per poter riuscire a superare ogni cosa è importante però mantenere un atteggiamento positivo nei confronti dell’esistenza. L’ottimismo è il profumo della vita, recitava Tonino Guerra in un celebre spot televisivo. Ed è veramente così, come dimostrano le tante frasi sull’ottimismo che sono diventate famose nel corso dei secoli, riflessioni importanti su quanto sia importante avere sempre fiducia nella propria forza e in quella degli altri.

Certo, sull’ottimismo è possibile anche scherzare e fare ironia. Di frasi divertenti su una positività che a volte si rivela solo una crudele illusione ne esistono moltissime. Ma si tratta solo di una chiave di lettura di una necessità molto più complessa o profonda. Che ti serva una spinta d’incoraggiamento o semplicemente che tu abbia bisogno di una nuova prospettiva, ecco quindi alcune frasi che potrebbero fare al caso tuo.

Frasi famose e positive sull’ottimismo

Come fari nel buio, le citazioni famose sull’ottimismo, quelle serie, importanti e profonde, possono aiutarci a comprendere meglio la realtà cui ci muoviamo. Perché attraverso le parole di grandi scrittori, oratori o pensatori è possibile ritrovare la fiducia in noi stessi e in ciò che ci circonda. Una fiducia assolutamente necessaria: senza di essa ogni ostacolo non può che rivelarsi insormontabile.

Ragazza che sorride

Se hai bisogno di un incoraggiamento o di una riflessione che possa infondere nel tuo cuore la giusta dose di ottimismo, ecco allora un elenco di citazioni che potrebbero aiutarti a coltivare un approccio positivo alla vita:

– L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. (Winston Churchill)

– L’ottimismo è una calamita della felicità. Se rimani positivo, le cose buone e le persone buone saranno attratte da te. (Mary Lou Retton)

– Sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società. L’ottimista inventa l’aereo e il pessimista il paracadute. (Gil Stern)

– Un pessimista è uno che crea difficoltà dalle sue opportunità e un ottimista è colui che crea opportunità dalle sue difficoltà. (Harry Spencer Truman)

– L’ottimista crede negli altri e il pessimista crede solo in se stesso. (Gilbert Keith Chesterton)

– È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. (Albert Einstein)

– Il pessimismo porta alla debolezza, l’ottimismo al potere. (William James)

– L’ottimista vive nella penisola delle infinite possibilità. Il pessimista è incagliato nell’isola della perpetua indecisione. (William Arthur Ward)

– Scegli di essere ottimista, ci si sente meglio. (Dalai Lama)

– Un pessimista vede solo il lato scuro delle nuvole, e si deprime; un filosofo vede entrambi i lati e se ne infischia; un ottimista non vede neanche le nuvole… perché cammina su di esse. (Leonard Louis Levinson)

– Il pessimismo non ha mai vinto nessuna battaglia. (Dwight Eisenhower)

– L’ottimismo è una strategia per costruire un futuro migliore. Perché se non credi che il futuro possa essere migliore, difficilmente ti sforzerai e ti prenderai la responsabilità di renderlo tale. (Noam Chomsky)

– L’ottimismo è la follia di insistere che tutto va bene quando siamo sfortunati. (Voltaire)

– Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine. (John Lennon)

– La speranza si confronta. Non ignora il dolore, l’agonia o l’ingiustizia. Non è un ottimismo sdolcinato che si rifiuta di vedere, affrontare o cimentarsi con la miseria della realtà. Non puoi avere speranza senza disperazione, perché la speranza è una risposta. La speranza è la convinzione attiva che la disperazione non avrà mai l’ultima parola. (Cory Booker)

– Gli ottimisti hanno ragione. Ed anche i pessimisti. Sta a voi scegliere quale dei due essere. (Harvey B. Mackay)

– L’essenza dell’ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, il futuro lo rivendica a sé. (Dietrich Bonhoeffer)

– Nell’ottimismo c’è magia. Nel pessimismo non c’è nulla. (Abraham-Hicks)

Frasi sull’ottimismo: le più divertenti e ironiche

Ma come abbiamo già accennato, dell’ottimismo, come di gran parte della altre cose della vita, possiamo anche prenderci gioco. A volte un sorriso serve a scacciare via preoccupazioni e complicazioni quotidiane, a esorcizzare ogni ostacolo, ed è per questo che può essere utile anche scherzare sull’ottimismo, per non crearsi troppe illusioni su una vita in cui, inutile negarlo, la delusione è sempre dietro l’angolo.

Se quindi stai cercando citazioni che insegnino a non prendere la vita troppo sul serio e rappresentino la prova tangibile del potere della risata, ecco alcune frasi ironiche che potrebbero davvero fare al caso tuo:

– L’ottimista è una persona che ordina una dozzina di ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla che troverà in una di loro. (Theodor Fontane)

– Il punto di vivere ed essere come un ottimista, è di essere folli abbastanza da credere che il meglio deve ancora venire. (Peter Alexander Ustinov)

– Con un po’ di esercizio è possibile prendere lezioni di ottimismo anche da Giacomo Leopardi. (Gianni Rodari)

– La vita dell’ottimista e del pessimista finisce allo stesso modo. Almeno noi ottimisti ci saremo goduti il viaggio. (Shimon Peres)

– L’ottimismo preso a grandi dosi porta al fallimento. Meglio optare per una sua dieta calibrata. (Leonardo Livati)

– Non dico che tutti gli ottimisti siano fatui. Ma certamente tutti i fatui sono ottimisti. (Norberto Bobbio)

– Un pessimista è un ottimista ben informato. (Mark Twain)