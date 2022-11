Quali sono le frasi sul cammino più belle di sempre? Vediamo le citazioni più riflessive, utili sia per se stessi che per gli altri.

Le frasi sul cammino della vita possono aiutare a riflettere, specialmente quando le difficoltà sembrano superare di gran lunga le gioie, seppur piccole. Vediamo quali sono le citazioni firmate dai grandi autori che possono dare una mano quando la luce all’orizzonte sembra più lontana che mai.

Frasi sul cammino della vita: le più riflessive

Il cammino della vita non è mai semplice, per nessuno. Anche se può sembrare che alcune persone siano più fortunate delle altre, prima o poi tutti incontrano delle difficoltà. Magari non lo danno a vedere, ma non fatevi mai ingannare dalle apparenze. Nel corso dell’esistenza ci possono essere tanti the end e altrettante delusioni. Eppure, bisogna sempre reagire perché anche la tristezza più cocente non fa altro che costruire il proprio bagaglio di esperienze personale. Di seguito, una selezione frasi sul cammino della vita:

La mia vita è una strada oscura che conduce al nulla. (Ernest Hemingway)

Il cammino incomincia e il viaggio è già finito. (Pier Paolo Pasolini)

Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. (Johann Wolfgang von Goethe)

C’è uno scopo, ma non un percorso; quello che noi chiamiamo cammino è esitazione. (Franz Kafka)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada. (Lord Alfred Tennyson)

La vita umana sulla terra è un pellegrinaggio. Noi tutti siamo consapevoli di essere di passaggio nel mondo. (Papa Giovanni Paolo II)

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (Arthur Schnitzler)

Dovremmo avanzare, anche sul percorso più breve, con imperituro spirito di avventura, come se non dovessimo mai far ritorno, preparati a rimandare, come reliquie, i nostri cuori imbalsamati nei nostri desolati regni. (Henry David Thoreau)

La vita è un viaggio, non una destinazione. (Ralph Waldo Emerson)

Chi segue il cammino della verità non inciampa. (Mahatma Gandhi)

Il tempo che ti è assegnato è così breve che se perdi un secondo hai già perduto tutta la vita, perché non dura di più, dura solo quanto il tempo che perdi. Se dunque hai imboccato una via, prosegui per quella, in qualunque circostanza, non puoi che guadagnare, non corri alcun pericolo, alla fine forse precipiterai, ma se ti fossi voltato indietro fin dopo i primi passi e fossi sceso giù per la scala, saresti precipitato fin da principio, e non forse, ma certissimamente. (Franz Kafka)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

C’è chi viaggia per perdersi, c’è chi viaggia per trovarsi. (Gesualdo Bufalino)

Non si riceve la saggezza, bisogna scoprirla da sé, dopo un percorso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché essa è una visione delle cose. (Marcel Proust)

Non si può raggiungere l’alba senza passare dai sentieri della notte. (Khalil Gibran)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. (Roberto Benigni)

Nessuno può attraversare la vita, come non può attraversare un terreno di campagna, senza lasciare tracce dietro di sé, e quelle tracce potranno essere utili a chi verrà dopo per trovare la sua strada. (Robert Baden-Powell)

Se vuoi viaggiare lontano e veloce, viaggia leggero. Spogliati di tutte le invidie, gelosie, ripicche, egoismi e paure. (Cesare Pavese)

E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. (Pier Paolo Pasolini)

Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada. (Buddha)

Ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

La vita è breve e non abbiamo troppo tempo per rallegrare i cuori di coloro che sono con noi in cammino lungo la strada buia. Sii pronto ad amare! Sii gentile senza indugi. (Henri Frédéric Amiel)

La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio bisogna continuare a muoversi. (Albert Einstein)

Restare è esistere, ma viaggiare è vivere. (Gustave Nadaud)

Esistono cammini senza viaggiatori. Ma vi sono ancor più viaggiatori che non hanno i loro sentieri.(Gustave Flaubert)

Fa’ di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l’intera responsabilità. (Osho)

La felicità è un percorso, non una destinazione. (Madre Teresa di Calcutta)

Non dite “ho trovato il percorso dell’anima”. Dite piuttosto “ho incontrato l’anima mentre cammina sul mio sentiero”. Poiché l’anima percorre tutti i sentieri. (Kahlil Gibran)

Non è importante la meta, ma il cammino. (Paulo Coelho)

Le nostre valigie logore erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; dovevamo ancora andare lontano. Ma che importava, la strada è la vita. (Jack Kerouac)

Non chiedo ricchezze, né speranze, né amore, né un amico che mi comprenda; tutto quello che chiedo è il cielo sopra di me e una strada ai miei piedi. (Robert Louis Stevenson)

Nella vita, non importa dove vai, ma con chi vai. (Charles M. Schulz)

La distanza non conta: è il primo passo che è difficile. (Marie Anne de Vichy-Chamrond).

Le migliori frasi sui passi della vita

Che siano frasi sulla fine di un percorso professionale o citazioni sull’interruzione di una relazione, poco conta. Nel bene e nel male, si tratta sempre di passi che contribuiscono a comporre la passerella della vita.

Conta solo il cammino, perché solo lui è duraturo e non lo scopo, che risulta essere soltanto l’illusione del viaggio. (Antoine de Saint-Exupery)

Nascere è vincere il biglietto della vita, un viaggio fatto di incontri, persone, luoghi. (Alberto Angela)

Vediamo il cammino che abbiamo appena percorso e non possiamo concepire di essere stati tanto in alto e tanto in basso. (Paul Valéry)

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente e senza premura; non c’è meta troppo lontana per chi vi si prepara con la pazienza. (Jean de La Bruyère)

Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri. (Pitagora)

Sempre nella vita, dovunque, fra gl’irti strati suoi piú bassi, ruvidi di miseria e bruttati di muffa, o tra le freddamente uniformi, noiosamente forbite classi superiori dovunque, almeno una volta, interviene sul cammino dell’uomo un’apparizione, dissimile da tutto quello che gli è accaduto di veder finora; e, almeno una volta, desta in lui un sentimento, dissimile da tutti quelli ch’è destinato a provare nel corso della vita. (Nikolaj Vasil’evič Gogol’)

La cosa più importante nella vita è scegliere una direzione, e dimenticare le altre. (Kasturba Gandhi)

Il mondo è lo stesso per tutti noi e bene e male, peccato e innocenza, lo attraversano tenendosi per mano. Chiudere gli occhi di fronte a metà della vita per vivere in tranquillità è come accecarsi per poter camminare con maggior sicurezza in una landa disseminata di burroni e precipizi. (Oscar Wilde)

Se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio seminiamo almeno dei fiori. (Michel de Montaigne)

La strada più sicura per l’inferno è il graduale pendio dolce, morbido sotto i piedi, senza brusche svolte, senza tappe, senza segnaletica. (C. S. Lewis)

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. (Arturo Graf)

È solo avendo un punto fisso e matematico che si può essere saggi, come il marinaio, o lo schiavo fuggiasco che fissano sempre la stella polare; ma ciò è una guida sufficiente per tutta la vita. Possiamo non arrivare in porto nel tempo stabilito, ma seguiremo il vero cammino. (Henry David Thoreau)

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. (Madre Teresa di Calcutta)

Scegli sempre il cammino che sembra il migliore anche se sembra il più difficile: l’abitudine lo renderà presto piacevole. (Pitagora)

Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino non è finito. (Nelson Mandela)

Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti, e cammina nel futuro. (Henry David Thoreau)

Raramente cade chi ben cammina. (Leonardo da Vinci)

Vita e morte non sono due estremi lontani l’uno dall’altro. Sono come due gambe che camminano insieme, ed entrambe ti appartengono. In questo stesso istante stai vivendo e morendo allo stesso tempo. Qualcosa in te muore a ogni istante. (Osho)

La vita è un viaggio sperimentale, fatto involontariamente. (Fernando Pessoa)

Non andare dove ti porta il sentiero. Vai invece dove il sentiero non c’è e lascia dietro di te una traccia. (Ralph Waldo Emerson)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle. (Og Mandino)

Molti sono ottimi “partenti” ma rari quelli che sanno completare il percorso. (Napoleon Hill)

Non puoi insegnare al granchio a camminare diritto. (Aristofane)

Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai. (Giorgio Faletti)

Solo i demoni percorrono strade diritte. (Antoni Gaudí)

Due cose contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o andare per la buona strada. (Cartesio)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche).

