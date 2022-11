Qual è il significato della canzone Se mi vuoi di Diodato? L’artista l’ha scritta per il film Diabolik 2, di cui è la colonna sonora.

Quando Manetti chiama, nessuno si può rifiutare di rispondere. Diodato è stato scelto per comporre la colonna sonora di Diabolik 2 e ha accettato di buon grado, visto che era uno dei suoi fumetti preferiti di quando era bambino. Così è nata Se mi vuoi: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Se mi vuoi di Diodato: il significato della canzone

Uscita il 18 novembre del 2022, Se mi vuoi di Diodato è stata composta proprio per il film di cui è la colonna sonora, ovvero Diabolik 2, nelle sale cinematografiche a partire dal 17 novembre. Il brano è nato dopo che l’artista si è fatto raccontare dai Manetti la trama di Diabolik – Ginko all’attacco. Il significato, quindi, è strettamente legato all’affascinante personaggio dei fumetti. Intervistato da Cinematographe, Diodato ha dichiarato: “La cosa evidente e che ho sempre pensato è che il mondo di Diabolik sia un mondo oscuro, mosso dal desiderio, che sposta i confini di ciò che non si può fare e di ciò che si dovrebbe fare e questa cosa mi ha sempre affascinato fin da bambino, quando lo leggevo rubandolo a mio padre. Sulla copertina c’era scritto che era un fumetto destinato solo agli adulti e questa cosa qui del proibito mi attirava, ovviamente“.

“Tutto brucia tutto passa

tutto cambia faccia

se non sei pronto a morire

sei destinato a sparire

se questo fuoco chiuso dentro

stende un’ombra su di te

e so già che farà male

e anche se so che farà male“.

Diodato ha spiegato che Se mi vuoi racconta l’attrazione che si prova verso tutto ciò che è proibito. Non a caso, l’artista ha scelto di inserire nel testo una frase più che eloquente: “Se non sei pronto a morire, sei destinato a sparire”. Il cantante ci ha tenuto a sottolineare che questo concetto, anche se talvolta appare estremo, non è tipico solo di Diabolik, ma anche della vita di tutti.

Ecco il video di Se mi vuoi di Diodato:

Se mi vuoi di Diodato: il testo della canzone

Guardami

come soltanto tu

tu che sai brillare nel buio

continua a chiamarmi dal buio

sarai questo bruciare per sempre

questo crimine della mia mente

più sei vicino e più capisco

che tutto è tutto ciò che rischio

Ma se mi vuoi

io stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Tutto brucia tutto passa

tutto cambia faccia

se non sei pronto a morire

sei destinato a sparire

se questo fuoco chiuso dentro

stende un’ombra su di te

e so già che farà male

e anche se so che farà male

Se mi vuoi

io stanotte vengo a prenderti

vengo a prenderti

Se mi vuoi

se mi vuoi

Sai già che non so rinunciare

se mi, se mi

anche se so che fari male

se mi, se mi

questa mia anima non sa

se mi, se mi

che cosa farsene della dignità

se mi vuoi

Se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

Riproduzione riservata © 2022 - DG