Vi presentiamo una selezione di frasi sugli opportunisti, utili per aprire gli occhi su soggetti che non meritano il vostro affetto.

Avete mai avuto a che fare con persone opportuniste? Riconoscerle è difficilissimo perché, nella maggior parte dei casi, sono molto abili. Vi proponiamo una selezione di frasi sugli opportunisti, utili per aprire gli occhi su coloro che fingono di volere il vostro bene.

Le più belle frasi sugli opportunisti

Gli opportunisti, oggi come ieri, sono uno dei tanti mali della società. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, soggetti di questo tipo vengono smascherati quando è troppo tardi. Amici, familiari, partner, colleghi di lavoro: in ogni ambiente si incontrano persone che, pur di portare avanti i propri interessi, fingono un sentimento che non esiste. Considerando che è difficile identificarli, abbiamo pensato di proporvi una selezione delle più belle frasi sugli opportunisti, che possono essere d’aiuto in caso di dubbi. Leggetele con calma, riflettendo bene sulla situazione che state vivendo: magari potreste avere un’illuminazione.

Che cos’è un opportunista? È un uomo che afferra l’occasione più favorevole per attuare ciò che ritiene utile e conveniente; che è il compito di tutta la diplomazia. (Otto von Bismarck)

Una vera amica non ti crea mai il sospetto che sia un’opportunista. (Anonimo)

Allontanati progressivamente, senza rotture violente, dall’amico per il quale tu rappresenti un mezzo invece di essere un fine. (Santiago Ramón y Cajal)

È il mestiere del politico ottenere e tenersi il suo posto a tutti i costi. Se può trattenerlo mentendo, lo tratterrà con la menzogna; se la menzogna svanisce, egli cercherà di trattenerlo abbracciando nuove verità. Le sue orecchie sono sempre incollate al terreno. (Henry Mencken)

L’opportunista segue con tenacia la direzione del vento: anche quando fiuta odore di merda. (Dino Basili)

Quando vieni usato come strumento, non aspettare che finisca la canzone. (Stanislaw Jerzy Lec)

È destino dell’uomo troppo buono venire sfruttato dagli altri; come è destino di un buon cavallo l’essere domato per primo. (Proverbio cinese)

Ci sono tre tipi di amicizia: amicizia basata sul piacere; amicizia basata sull’interesse; amicizia basata sulla bontà. (Aristotele)

C’è la fila, davanti a qualche dio, di gente che si fa viva solo quando ne ha bisogno o è disperata e chiede qualche tipo di miracolo. (Luciano Ligabue)

Sospesi tra la spontaneità di chi dice sempre ciò che pensa e l’opportunismo di chi pensa solo a ciò che è meglio dire. (Anonimo)

Per la sua stessa natura l’opportunista evita sempre di porre le questioni in maniera chiara e recisa, cerca una risultante, sguscia come un’anguilla tra posizioni che si escludono a vicenda, tentando di “essere d’accordo” con l’una e con l’altra, riducendo le proprie divergenze a piccoli emendamenti, a dubbi, a pii e innocenti desideri, ecc. (Lenin)

Indossiamo pure maschere nel mondo, per opportunismo o mancanza di coraggio. L’importante è “non raccontarsela” davanti al proprio specchio. (Anonimo)

Le amicizie fatte per opportunismo saranno gradite finché saranno utili. (Lucio Anneo Seneca)

Per quanto sia sbagliato quanto ti torna comodo lo ritieni giusto. (Publilio Siro)

Se verrà dimostrato che la mia teoria della relatività è valida, la Germania dirà che sono tedesco e la Francia che sono cittadino del mondo. Se la mia teoria dovesse essere sbagliata, la Francia dirà che sono un tedesco e la Germania che sono un ebreo. (Albert Einstein)

Nessuno dà nulla per nulla. (Proverbio)

Non va troppo lontano chi si fida delle persone. (Dal film Quinto potere)

Il motivo per cui il mondo oggi è nel caos è che si amano le cose e si usano le persone, accettando qualsiasi compromesso, pur di ottenere il proprio tornaconto. (Anonimo)

L’opportunismo può produrre una gratificazione immediata, mentre l’altruismo conduce alla felicità eterna

(Ma Changshan)

Puoi facilmente giudicare il carattere di una persona da come tratta coloro che non possono far niente per lui. (Malcolm Forbes)

Frasi sugli opportunisti che aiutano ad aprire gli occhi

Essere ingannati è facile, specialmente quando si è di buon cuore. E’ inutile colpevolizzarsi: il male è nell’altro, non in voi stessi. Di seguito, un’altra selezione di frasi sugli opportunisti: