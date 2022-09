Frasi su se stessi: le più belle citazioni e dediche da fare a noi stessi per aumentare la nostra autostima.

Guardare gli altri ed elogiarli per i propri meriti è importante, ma ogni tanto fa anche bene cercare di sottolineare le nostre qualità. Dobbiamo imparare a essere orgogliosi di noi stessi e di quello che facciamo, per accrescere la nostra autostima e cercare di migliorare sempre più come persone e come professionisti. Anche per questo potrebbe essere utile leggere alcune frasi su sé stessi.

Molti autori importanti, scrittori e pensatori di grande fama, hanno infatti capito quanto sia importante dedicarsi anche alla propria persona e non soffermarsi sempre e solo su ciò che fanno gli altri. Per questo motivo ci hanno lasciato in eredità alcune frasi che non possiamo non leggere almeno una volta nella vita: potrebbero diventare i nuovi mantra della nostra esistenza.

Frasi su me stessa: le più belle

“Voglio fare una dedica a me stessa… quale frasi posso usare?”. Quante volte ti sarai posta una domanda del genere. Fortunatamente, hai solo l’imbarazzo della scelta! Di citazioni e aforismi che possiamo auto-dedicarci ne esistono davvero moltissime, e alcune di queste sono addirittura illuminanti.

Frasi su se stessi

Se ha bisogno di aumentare la tua autostima e di imparare a conoscerti meglio, prova a lasciarti ispirare da alcune di queste frasi. Vedrai che potranno aiutarti a crescere e a comprendere tutto ciò che finora ti era sfuggito:

– Conosci te stesso, perché una volta che noi conosciamo noi stessi, possiamo imparare a prenderci cura di noi stessi. (Socrate)

– Conoscere te stesso è il principio di tutta la saggezza. (Aristotele)

– Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. (Confucio)

– L’unico bene, la condizione fondamentale per una vita felice, è la fiducia in sé stessi… né può renderti felice la bellezza o la forza del corpo. (Lucio Anneo Seneca)

– Nessuno ci salva tranne noi stessi. Nessuno ne è capace e nessuno ha il permesso. Dobbiamo percorrere il cammino noi stessi. (Buddha)

– Un mondo migliore è un sogno che inizia ad avverarsi quando ciascuno di noi inizia a migliorare se stesso. (Mahatma Gandhi)

– La solitudine peggiore è quella di non stare bene con sé stessi. (Mark Twain)

– Per una volta, hai creduto in te stessa. Hai creduto di essere bella e così ha fatto il resto del mondo. (Sarah Dessen)

– …l’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo)

– Quando ti fiderai di te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang Goethe)

I migliori aforismi sull’essere sé stessi

Sull’essere sé stessi, di frasi, come abbiamo appena visto, ne esistono diverse. Sono in tanti, infatti, a consigliare di non mentire mai a noi stessi, di sentirci liberi di esprimerci per quel che siamo. Perché possiamo ingannare tutti, ma ingannare noi stessi non ci aiuterà mai a migliorare come persone, né nella vita né come professionisti. Scopriamo insieme altri splendidi aforismi sull’importanza di essere noi stessi:

– L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. (Ralph Waldo Emerson)

– Sii fedele a ciò che esiste dentro di te. (André Gide)

– Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa migliore è rispettare te stesso. Solo così, solo con l’amor proprio costringerai gli altri a rispettarti. (Fëdor Dostoevskij)

– Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

– Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

– Più ti piaci, meno sei come qualcun altro, che è ciò che ti rende unico. (Walt Disney)

– La migliore libertà è essere sé stessi. (Jim Morrison)

– La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso. (Coco Chanel)

