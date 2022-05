Frasi Mike Bongiorno: le più celebri citazioni del presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana.

Considerato per anni il ‘re dei quiz‘, Mike Bongiorno è stato una vera icona della televisione italiana, uno dei presentatori più importanti nella nostra storia, un volto amato e mai dimenticato, che ancora oggi riscalda i nostri cuori e la nostra memoria. A renderlo memorabile era il suo stile unico, elegante e impeccabile, ma anche ricco di spirito e vivace. Non a caso le frasi di Mike Bongiorno, esempio lampante di questo suo stile, sono diventate dei motti conosciuti anche dai più giovani, da chi non ha mai avuto la fortuna di vedere una sua trasmissione. E oggi sono ricercate come fossero dei veri aforismi.

Se vuoi fare un tuffo nel passato per celebrare la memoria di un uomo che, con trasmissioni come Rischiatutto, Lascia o raddoppia e La ruota della fortuna, ha fatto compagnia a milioni di italiani per tantissimi anni, eccoti una raccolta delle sue frasi più famose.

Mike Bongiorno, frasi celebri: le citazioni indimenticabili

La più famosa in assoluto tra le citazioni di Mike Bongiorno non può mai essere cancellata dalla memoria, anche perché è formata da una sola e semplice parola: “Allegria!“. Può sembrare banale, ma è proprio in questo invito all’essere allegri che sta tutta la grandezza di un uomo che, con la sua affabilità, è riuscito a rendere più serene le vite di tantissime persone.

Mike Bongiorno

Ci sono però anche altre citazioni che vale la pena ricordare e, magari, riutilizzare nel momento più opportuno. Eccone alcune:

– Via al cronometro!

– Se i pulsanti non funzionano, Columbro fa “pepè”, Vianello fa “papà” e Dan Peterson fa “pupù!”

– Ma chi sarà questo signor Paoli Vi del quale non ho mai sentito parlare? (una celebre gaffe fatta leggendo il nome di Papa Paolo VI)

– Ahi ahi ahi, signora Longari: mi è caduta sull’uccello.

– C’è una cosa che non dobbiamo dimenticare: quelli del nostro campo, gli artisti, non si ritirano, gli artisti muoiono sul palcoscenico.

– Io non mi considero un vero partigiano, io ero una staffetta.

– Quale busta vuole? La uno, la due o la trè?

Le frasi famose di Mike Bongiorno

Tra le tante frasi celebri del conduttore americano diventato famoso in Italia, ce ne sono alcune che riguardano la sua fede. Il grande Mike era infatti molto religioso, e non lo aveva mai nascosto, rendendolo anzi noto in diverse circostanze. Ecco alcune frasi che lo dimostrano:

– Sa, senza una salda fede in Gesù e nella religione, non avrei mai e poi mai potuto superare i momenti bui della mia vita.

– È un Papa da “Rischiatutto” non sceglie mai la busta sbagliata. Lo avevano accolto con una certa freddezza e con un ingiustificato timore, ma con la sua mitezza, la sua linearità, la sua cultura e la forza del dialogo sta smentendo clamorosamente i profeti di sciagura. (parlando del pontefice Benedetto XVI)

Riproduzione riservata © 2022 - DG