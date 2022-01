Quali sono le frasi matrimonio religioso più emozionanti di sempre? Diamo uno sguardo sia a quelle classiche che alle alternative.

Cosa augurare agli sposi che hanno deciso di giurarsi amore eterno davanti a Dio? Scrivere un biglietto di auguri non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di auguri di matrimonio religiosi e non si è ferrati in materia. Vediamo le citazioni più belle di sempre, da quelle classiche alle alternative.

Frasi matrimonio cristiano: le più belle di sempre

Le frasi di auguri per matrimonio religioso sono davvero belle e profonde. Quasi sempre hanno un tono solenne e alcune hanno un significato che difficilmente viene compreso ad un primo e veloce ascolto. Generalmente, quando due persone decidono di giurarsi amore eterno davanti a Dio, sono spinti da una fede forte. E’ per questo che gradiranno un biglietto con citazioni e aforismi appartenenti alla cultura cristiana o che ne richiamino i valori. Di seguito, una selezione delle frasi più belle di sempre:

Frasi religiose sul matrimonio

Padre ricolma di felicità questi tuoi sposi che si apprestano a diventare famiglia, donando pace amore e serenità.

Che il Signore vi accompagni lungo il sentiero del vero amore. Ricordatevi che l’evento che state preparando a vivere segnerà per sempre la vostra vita e rimarrà scolpito in maniera indelebile sui vostri cuori.

Con questo “Sì” pronunciato davanti al Ministro di Dio ricordate che la promessa che vi siete fatti è pegno di amore eterno.

Il vostro amore sia sempre più profondo e, nel corso della vostra unione, possiate rivolgere lo sguardo a quello amoroso del Padre Celeste.

Vi auguro con tutto il cuore ogni gioia e felicità. Il Padre Santo vi accompagni tutti i giorni della vostra vita riempendo i vostri cuori del Suo amore.

Lo Spirito del Padre vi sostenga e vi guidi in tutti i momenti della vostra vita cercando di amarvi senza paura e volgendo i vostri occhi alla luce divina.

Dio benedica il vostro amore, faccia risplendere il Suo volto sui figli che verranno e che il vostro focolare domestico scaldi il cuore a chiunque verrà in contatto con voi.

Il nostro augurio sia quello che possiate vivere una vita piena d’amore donandovi l’uno con l’altro dell’amore sponsale.

Preghiamo il Signore di sostenere il vostro cammino di amore consapevoli che il percorso che farete sarà a volte felice a volte difficile, ma se resterete fedeli a Lui ogni ostacolo si supererà.

Il dono che Dio sta per farvi lo possiate sempre portare nei vostri cuori per scoprire ogni giorno quanto sono grandi i Suoi orizzonti.

Desidero augurarvi con tutto il cuore che il vostro amore duri per sempre e sia sempre segnato dall’attenzione reciproca e dalla adesione a Cristo.

Che la vostra unione sia il suggello del vostro amore e possa durare in eterno confidando nell’amore del Padre che sana ogni cosa.

Signore attraverso le nozze benedici questi tuoi figli, che scoprano ogni giorno quanto è grande il Tuo amore per loro. Il mio augurio è che possiate viverlo con immensa gioia.

Carissimi sposi, il vostro matrimonio è solo l’inizio di un cammino. Il percorso sicuramente non sarà sempre semplice, ma se confiderete sempre nel Signore sicuramente non Vi deluderà ed il vostro amore sarà sempre pieno.

La vostra unione sia ricca di un amore eterno come quello del Padre e ciò che oggi vi lega domani possa essere ancora ricordato.

Frasi religiose per anniversario di matrimonio

Le frasi per 25 anni di matrimonio religiose sono leggermente diverse dalle precedenti. Oggi come non mai, infatti, non sono tante le persone che festeggiano le cosiddette nozze d’argento, per cui hanno bisogno di citazioni speciali. Gli anniversari, a prescindere dal ‘numero’, vanno sempre ricordati, magari anche rinnovando le promesse.

Frasi religiose sul matrimonio per anniversario

L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso. L’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore. L’amore non prova soddisfazione per i peccati degli altri ma si delizia della verità. È sempre pronto a scusare, a dare fiducia, a sperare e a resistere a qualsiasi tempesta. (Lettera di San Paolo ai Corinzi);

L’uomo non puo vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. (Papa Giovanni Paolo II);

Due innamorati assomigliano a Dio. Questa è la più grande bellezza di un matrimonio. (Papa Francesco);

Quando un uomo e una donna

diventano uno nel matrimonio

non appaiono più come creature terrestri

ma sono l’immagine stessa di Dio.

Così uniti non hanno paura di niente.

Con la concordia, l’amore e la pace

l’uomo e la donna sono padroni

di tutte le bellezze del mondo.

Possono vivere tranquilli,

protetti dal bene che si vogliono

secondo quanto Dio ha stabilito.

Grazie, Signore,

per l’amore che ci hai regalato.

(San Giovanni Crisostomo);

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la gelosia:

le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore!

Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. (Cantico dei Cantici).

