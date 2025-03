Significato del nome Pietro: origini, caratteristiche e onomastico

Pietro è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi più diffusi e apprezzati in Italia spicca Pietro, un classico intramontabile che continua ad essere una delle scelte predilette dei neogenitori. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : pietra

: pietra Origine : greca

: greca Onomastico : 29 giugno

: 29 giugno Varianti: Pedro (spagnolo), Petros (greco), Pierre (francese), Piotr (polacco), Petr (ceco), Petar (bulgaro), Pedroso (galiziano), Pedrinho (portoghese brasiliano), Pedja (serbo)

Significato e origini del nome Pietro

Il nome Pietro deriva del termine greco “petros“, traslitterato in latino come “petrus” il cui significato è letteralmente “pietra” o “roccia“. Questo nome affonda le sue radici nella Bibbia: Gesù rinominò così l’Apostolo Simone Cefa, equivalente aramaico di “pietra”, per sottolinearne la solidità e l’affidabilità. Da lì, Pietro divenne sinonimo di certezza e stabilità, trasmettendo un senso di forza alle persone che portano questo nome.

Onomastico e diffusione del nome Pietro

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia il 29 giugno in onore di San Pietro, apostolo di Gesù e primo Papa, martire a Roma sotto Nerone. In alternativa può essere celebrato:

il 31 maggio per Santa Petronilla di Roma, martire

per Santa Petronilla di Roma, martire il 4 ottobre per San Petronio, vescovo, patrono di Bologna

In Italia, il nome Pietro è uno dei più apprezzati dai neogenitori e nel 2017 si è classificato al 21esimo posto nella lista dei nomi maschili più scelti per i nuovi nati. Ciò dimostra come, nonostante le mode e le tendenze del momento, questo nome rimanga una scelta di cuore per molti genitori, attratti dal suo profondo significato storico e religioso.

Curiosità e caratteristiche sul nome Pietro

Le persone che portano questo nome sono solitamente dotate di innata gentilezza, generosità e inclinazione alla cura degli altri. Pietro è un soggetto estremamente socievole, con grandi doti di comunicazione e una naturale predisposizione alla leadership. Essendo un individuo ambizioso e determinato, che non si tira indietro di fronte alle sfide, punta sempre al raggiungimento dei propri obiettivi.

Per tutte queste sue caratteristiche, Pietro potrebbe eccellere nelle professioni in cui è possibile raggiungere posizioni di potere, come la politica o la finanza. In alternativa può trovare soddisfazione anche nel campo della ricerca scientifica in ambito sia aziendale che universitario.

Il colore associato a Pietro è il giallo, tonalità sgargiante carica di energia che rappresenta dinamismo e generosità. La pietra portafortuna è invece il diamante, gemma simbolo di forza e incorruttibilità. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’8, cifra che rimanda alla concretezza, alla costanza e e alle doti di leadership.

Personaggi famosi con il nome Pietro

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Pietro: