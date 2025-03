Cosa significa Mercurio retrogrado e in che modo influenza la vita

Cosa significa Mercurio retrogrado? E’ vero che durante questo evento le persone sono più confuse, stanche e hanno problemi di comunicazione?

Ogni anno si sente parlare di Mercurio retrogrado e delle presunte influenze negative che avrebbe sulle persone. Ma è davvero così? Scopriamo perché il pianeta si muove in modo contrario rispetto al solito, in che modo condiziona la vita quotidiana e cosa consigliano di fare per non commettere errori.

Cosa significa Mercurio retrogrado?

Un pianeta, Mercurio compreso, si definisce retrogrado quando sembra che si muova in modo contrario rispetto al solito. Si tratta, però, di un movimento apparente e non reale. Gli astri non sono mai veramente retrogradi in quanto si muovono attorno al Sole lungo orbite che hanno sempre lo stesso senso di rotazione.

Pertanto, con Mercurio retrogrado si identificano i periodi in cui, per semplice prospettiva, il pianeta pare muoversi in modo insolito. In altre parole, la traiettoria dell’astro appare deformata, talvolta piegata, come se stesse tornando indietro, ma è solo un’illusione ottica.

Per quanto riguarda Mercurio, il moto ‘anomalo’ si verifica tre volte l’anno, ogni 116 giorni, per un periodo di circa 21 giorni. Nel 2025 dal 15 marzo al 7 aprile, dal 18 luglio all’11 agosto e dal 9 al 29 novembre.

Mercurio retrogrado: come influenza la vita delle persone

Chiarito che Mercurio non è mai retrogrado, così come non lo sono gli altri pianeti, c’è un’altra precisazione che vale la pena fare. Sebbene questo astro sia associato a intelligenza, razionalità, astuzia e capacità comunicativa, le sue influenze negative sulle persone sono un altro mito da sfatare. Qualcuno pensa che nei tre periodi dell’anno in cui si verifica il movimento apparente, la sfortuna sia dietro l’angolo, ma è solo una leggenda metropolitana.

Ovviamente, nessuno vieta di credere che il moto di Mercurio possa avere qualche risvolto non positivo sulla propria esistenza. I sostenitori consigliano di approfittare dei tre periodi retrogradi per rallentare, fare un viaggio introspettivo e riconnettersi con la saggezza interiore. Suggerimenti che, con estrema onestà, dovrebbero essere adottati in ogni giorno dell’anno.