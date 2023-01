Fare un elenco esaustivo di tutti gli hobby esistenti è un’ardua impresa, ma si può comunque dare uno sguardo a quelli più diffusi.

E’ quasi impossibile fare un elenco completo di tutti gli hobby esistenti al mondo. Il motivo è molto semplice: ogni persona può avere un’inclinazione particolare per un’attività e la stessa potrebbe non essere condivisa all’unanimità. Tra l’altro, ci sono soggetti che hanno passioni davvero particolari. Vediamo quali sono i passatempi più gettonati.

Elenco hobby: quanti ce ne sono?

Prima di vedere l’elenco, è bene chiarire la differenza tra passione e hobby. Generalmente, un hobby è un passatempo a cui ci si dedica appena si ha un po’ di tempo libero. La passione, invece, è qualcosa a cui difficilmente si riesce a dedicare semplici ritagli di giornata, ma si punta a farla diventare parte integrante della quotidianità. Un esempio aiuta a chiarire il concetto: un conto è una persona che si dedica al taglio e cucito appena gli impegni glielo consentono, un altro è quando un soggetto è talmente appassionato a questa arte che la trasforma in un vero e proprio lavoro. Chiarito ciò, vediamo la lista degli hobby più gettonati:

lettura

collezionismo

modellismo

scrittura

fotografia

cucinare

disegnare

lingue straniere

cantare

suonare

fai da te

parole crociate/rebus/indovinelli

lavorare il legno o altri materiali

giochi online

programmazione

astronomia

carte

scacchi

editing grafico o video

fare musica/beat

giardinaggio

volontariato

discipline sportive (come palestra, calcio/calcetto, freccette, ciclismo, corsa, ballo, tennis, padel, ping-Pong, bowling, bocce, pallavolo, pallacanestro, trekking, biliardo, biliardino, golf, paracadutismo, etc.)

caccia o pesca.

Ovviamente, l’hobby deve essere scelto in base ai propri interessi. Volendo, se ne possono coltivare anche diversi contemporaneamente. Nulla esclude che una persona possa trascorrere il suo tempo libero alternandosi tra una disciplina sportiva e il collezionismo, tra il volontariato e la lettura.

Passioni e hobby: come scegliere quello più adatto?

Gli hobby sono tutti interessanti, soprattutto per la persona che li pratica. Gli altri potrebbero condividerli o meno, ma questo è un dettaglio di poco conto. E’ importante, infatti, che il passatempo sia apprezzato dal diretto interessato. Se non avete mai provato a trascorrere il tempo libero in questo modo, dovete innanzitutto scegliere qual è l’attività che più vi appassiona. Poi, il resto verrà da sé. Siete indecisi? Mettetevi alla prova con più hobby, sarà lui a scegliervi.

