Cosa significa manosfera e cosa c’entra con la serie tv Adolescence

Cosa significa manosfera? Ecco tutto quello che c’è da sapere su un termine tornato in auge grazie alla serie tv Adolescence.

Grazie alla serie tv Netflix Adolescence, alcuni termini fino a oggi appannaggio di alcuni studiosi o di determinati ambienti sono sulla bocca di tutti. Tra questi c’è manosfera: sapete cosa significa? E’ una parola nata circa quindici anni fa, per indicare realtà virtuali antifemministe.

Cosa significa manosfera?

Da più di quindici anni, esiste una parola sconosciuta ai più: manosphere, in italiano manosfera. Con questo termine ombrello si indicano soggetti o realtà virtuali – social network, youtuber, forum e siti – che sostengono e propagano opinioni antifemministe, misogine e spesso ultraconservatrici. Al suo interno troviamo movimenti e soggetti diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso credo: gli uomini sono le vere vittime di un mondo che è ingiustamente a favore delle donne.

Di chi è la colpa di tutto ciò? Ovviamente della società, bollata come troppo femminista. Una visione distorta, che si può facilmente sbugiardare prendendo, ad esempio, la disparità di genere nel lavoro. La parola manosfera è tornata a far parlare di sé grazie alla serie tv Adolescence, che sta spopolando su Netflix.

Il protagonista è Jamie Miller, un ragazzino di 13 anni che viene arrestato con l’accusa di aver ucciso una coetanea. Al centro della scena, però, non c’è soltanto il fatto di cronaca in sé, ma come lo stesso rappresenta da un lato il mondo degli adulti (famigliari dell’omicida e non) e dall’altro quello degli adolescenti.

Cosa c’entra il termine manosfera con la serie tv Adolescence

Il protagonista di Adolescence, il 13enne Jamie, e tutti gli altri ragazzini che in un modo o nell’altro gravitano nella sua vita trasportano lo spettatore adulto in un universo sconosciuto. Questo è fatto di parole strane, emoji e codici nascosti, propri di ogni generazione sia chiaro, ma che cambiano con il naturale scorrere del tempo.

Non a caso, si cita sia manosfera, inteso proprio come termine per descrivere tutti gli spazi virtuali di condivisione in cui si diffondono ideologie misogine e antifemministe e una visione tossica della mascolinità, che incel. Quest’ultimo è l’abbreviazione di involuntary celibates, ossia celibi involontari. Si tratta di uomini che si sentono esclusi dalle relazioni sentimentali non per scelta, ma perché le donne li rifiutano.

E perché li rifiutano? Semplice: è colpa della teoria 80/20, secondo cui l’80% delle donne sceglie solo il 20% degli uomini, considerati neanche a dirlo più attraenti o dominanti. Anche questa tesi, tipica della manosfera, viene citata nella serie Netflix.

Ecco il trailer della serie tv Adolescence: