Frasi libri: le citazioni e gli aforismi più belle tratte da alcuni dei romanzi più famosi di tutti i tempi.

Chiunque ami leggere andrà in ogni libro alla ricerca di quella frase, quella citazione, quell’aforisma che ti colpisce al cuore, che ti entra dentro e non ti lascia più. Quella singola frase che sottolinei, riscrivi, proponi e condividi con i tuoi cari. Possono essere citazioni filosofiche, pensieri generali sulla vita o anche solo delle frasi scritte in maniera particolarmente elegante e raffinato, o anche incisivo. Se cerchi frasi di libri che hai amato, ma che non ricordi più, o di libri che non hai letto ma che vorresti leggere, ecco alcune delle più amate e delle più famose in assoluto.

Citazioni libri: le migliori

Dire quali sono le frasi più belle dei libri in assoluto è difficile, se non impossibile. Questo perché molto dipende anche dal gusto personale e dal tipo di narrativa che ognuno di noi preferisce leggere, dal nostro autore del cuore o da quello che maggiormente riesce a comunicarci qualcosa.

Libro aperto penna piuma

Se stai cercando però delle frasi di libri famosi, in questo paragrafo te ne proponiamo alcune delle più celebrate in assoluto nella storia della letteratura mondiale. Ecco un breve elenco che non potrà non soddisfarti:

– Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà anche noi, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità. (Anne Frank, Diario)

– Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. (Daniel Pennac, Come un romanzo)

– Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. (Cesare Pavese, Il mestiere di vivere)

– Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj, Anna Karenina)

– Il solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è. (Marcel Proust, La prigioniera)

– Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai oggi. (Ernest Hemingway, Per chi suona la campana)

– Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. (Murakami, Kafka sulla spiaggia)

Aforismi libri: i più famosi di sempre

Le frasi dei romanzi più amati diventano, col tempo, dei veri e propri aforismi, ovvero, da definizione enciclopedica, “una proposizione che riassume in brevi e sentenziose parole il risultato di precedenti osservazioni o che, più genericamente, afferma una verità, una regola o una massima di vita pratica”. Se anche tu stai cercando una citazione che abbia queste caratteristiche, ecco alcune delle più famose in assoluto:

– Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe)

– Devi combattere per ciò in cui credi, senza subire passivamente e senza aspettarti che altri lottino al posto tuo. (Denis Avey, Auschwitz. Ero il numero 220543)

– La felicità, ricordalo, non ha una patria: la puoi trovare ovunque, e non saranno certo i luoghi o gli uomini che ti stanno intorno a influenzare i tuoi stati d’animo. (Luciano De Crescenzo, Il tempo e la felicità)

– Finché l’opinione altrui galopperà per formarsi opinioni errate sulla nostra condotta e giudicarla da superficiali apparenze, la nostra felicità sarà sempre, si può dire, nelle mani del caso. (Jane Austen, Ragione e sentimento)

– Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose. (Paulo Coelho, L’Alchimista)

Riproduzione riservata © 2022 - DG