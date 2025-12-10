Le frasi più belle dal film I Love Shopping, tratto dai romanzi di Sophie Kinsella: ecco le citazioni più iconiche.

I Love Shopping (2009), diretto da P. J. Hogan e tratto dai romanzi di Sophie Kinsella, venuta a mancare il 10 dicembre 2025, racconta la storia di Rebecca Bloomwood, una giornalista interpretata da Isla Fisher che vive un rapporto irresistibile e complicato con lo shopping. Il film è ricco di frasi divertenti e simboliche che descrivono perfettamente la sua personalità e gli imprevisti che la circondano. Ecco, a seguire, le migliori.

Le frase tratte dal film I Love Shopping

Rebecca Bloomwood di I Love Shopping, interpretata da Isla Fisher, è un personaggio ironico, impulsivo e irresistibilmente attratto dai negozi. Non si tratta solo di una passione, ma di una vera e propria dipendenza. Le sue battute più memorabili raccontano perfettamente questo rapporto viscerale con la moda:

Avete presente quando incrociate due bei occhi che vi sorridono,e il cuore vi si scioglie come una noce di burro sul pane tostato caldo??..Io mi sento così quando vedo un negozio..!

Un uomo non ti tratterà mai meglio di un grande magazzino

Tu parli il Pradese?

Meglio un maglioncino di cashmire che un uomo…almeno il maglioncino lo puoi cambiare dopo sette gioni, l’uomo no.

E vedevo che quelle ragazze non aveveno bisogno di soldi, avevano una carta magica, e chi avrebbe immaginato che un giorno ne avrei avute…12!

Non devi rispondere.E’ Dexter Smith che chiama.

Quando ero piccola esistevano i saldi di mia madre e i prezzi pieni. Con i prezzi pieni compravi cose luccicanti che duravano una settimana, mentre con i saldi di mia madre compravi cose marroni che duravano una vita.

I dialoghi brillanti e i momenti romantici

Il rapporto tra Rebecca e Luke Brandon (Hugh Dancy) è costruito su battute ironiche e piccoli malintesi romantici. Tra i dialoghi più iconici del film I Love Shopping troviamo:

Rebecca: Io compro..Luke: E tu menti perché compri? Rebecca: Quando compro il mondo diventa migliore e subito dopo non lo è più e io ho bisogno di rifarlo. Luke: e nnn conta l’onestà e tutto il resto? Rebecca: mi serviva questo posto per entrare da aulette. Luke: Ti auguro di riuscirci.

Luke: Alisha ricordami tu sei salmone o trota?. Rebecca: lei scorfano1

Ecco, a seguire, il trailer del film: