Regali originali e fai da te: le 8 migliori idee per un Natale sostenibile

Otto progetti semplici e creativi per trasformare materiali comuni in regali fai da te natalizi unici e personalizzati.

Realizzare regali fai da te per Natale permette di trasformare un pensiero in un gesto ancora più personale. Oggetti semplici, materiali naturali e un po’ di fantasia consentono di creare qualcosa che dura nel tempo. Ogni progetto diventa – così – un modo per rallentare, riscoprire il piacere del fare e dedicare ai propri cari un’attenzione unica. Di seguito, otto idee da tenere in considerazione, in ottica di riciclo e sostenibilità.

Regali di Natale fai da te, alcune idee originali e creative

Molte idee nascono dal desiderio di donare qualcosa che non sia solo natalizio, ma che accompagni chi lo riceve per mesi.

È il caso dei candelieri in calcestruzzo, proposta dal design essenziale che può essere realizzata con vetro da hobbistica, raccordi in rame e cemento per bricolage. Nati come omaggio per l’Avvento, trovano posto nelle case anche a primavera e in estate grazie al loro stile pulito e senza tempo.

Upcycling

Accanto ai candelieri, possiamo considerare anche progetti più delicati, come le candele profumate realizzate con vasetti di recupero. Il fai da te, in questo caso, si unisce all’upcycling, perché la cera residua o una miscela già pronta riempie contenitori che avrebbero avuto tutt’altra destinazione.

Gli oli essenziali – dalla cannella al pan di zenzero – aggiungono un tocco aromatico tipicamente natalizio, mentre un gessetto colorato permette di tingere la cera e personalizzare l’effetto finale.

Piccole creazioni che raccontano una storia

Tra le idee più particolari, in tal senso, c’è il presepe minimalista, costruito partendo da un tondino di legno di pino e da sottili fili in ottone e rame, che rappresenta una composizione essenziale che ogni anno torna a celebrare l’atmosfera natalizia con la stessa eleganza.

Dallo stesso approccio stilistico nasce il calendario da tavolo in legno e filo metallico, utilizzabile sia come calendario dell’Avvento, sia come elemento decorativo per il resto dell’anno, inserendo numeri e motivi variabili.

Il legno è protagonista anche del cubo per il conto alla rovescia, pensato per l’attesa del Natale, ma anche per qualunque traguardo personale. Con pittura effetto lavagna o un pennarello indelebile, ogni lato può diventare un piccolo messaggio che invita a guardare avanti. Ancora più personale è il listello portafoto, oggetto semplice che permette di cambiare immagini e ricordi quanto si desidera, dipingendolo con vernici a pennello o spray.

A chi ama oggetti più strutturati può piacere l’espositore a scomparti, realizzato con listelli di legno e una corda elastica, facilmente modificabile secondo le esigenze. Per i più piccoli – ma non solo – i giochi fai da te rappresentano un’alternativa divertente: un Memory in legno con pittura lavagna, per esempio, può essere ridipinto infinite volte.