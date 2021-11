Ultimamente si parla molto di sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Vorresti fare la tua parte ma non sai da dove iniziare? Ti svelo un segreto: puoi cominciare rinnovando la biancheria della tua casa. Infatti, da oggi, grazie a Losenti, è possibile avere un home decor bello e sostenibile. Il brand nasce nel 2021 da un’idea di Gianluca Battaglia con l’intento di coniugare qualità, stile e sostenibilità e, come se non bastasse, è Made in Italy.

La sostenibilità secondo Losenti

La sostenibilità secondo Losenti parte dalla composizione dei prodotti, realizzati in fibre naturali e senza sostanze nocive, fino ad arrivare al confezionamento degli stessi, con imballaggi rigorosamente plastic free. Ma ciò che differenzia Losenti da altri brand è che è il primo nel settore ad estendere il ciclo di vita di ogni prodotto e lo fa grazie al progetto “ricicla”, un programma innovativo che ti permette di fare la differenza ed essere protagonista del cambiamento. Losenti si propone, infatti, di dare nuova vita ai prodotti usati sostenendo lo sviluppo di un’economia circolare e di un mondo sostenibile. Contribuire è semplice:

Acquista un prodotto sul sito ufficiale Utilizzalo per l’arredo della tua casa Restituisci il prodotto quando vuoi ed in qualsiasi condizione. In caso di restituzione, Losenti si impegnerà a rigenerare il prodotto donandolo a qualcuno che ne ha bisogno oppure riciclandolo per produrre imballaggi ecologici Ottieni uno sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto. A prescindere dal prodotto riciclato, avrai la possibilità di applicare lo sconto su qualsiasi categoria presente nel sito.

Sostenibile ma con stile

Oltre ad occuparsi del benessere dell’ambiente, Losenti dà importanza alle tendenze per darti la possibilità di arredare la tua casa con stile. Infatti, il brand mette a tua disposizione numerose idee per arredare la tua cucina, il tuo bagno e la tua camera da letto. Per quest’ultima, in particolare, avrai la possibilità di scegliere tra una grande varietà di prodotti che ti permetteranno di esprimere a pieno la tua personalità giocando con i tessuti e i colori. Infatti, oltre ai completi letto coordinati, potrai acquistare i pezzi (lenzuola, federe, trapunte) singolarmente e scegliere tu l’abbinamento che preferisci. Potresti provare, ad esempio, la combinazione tra i colori panna e nocciola, perfetti per la stagione autunnale oppure optare per una bella tonalità lampone. Oltre alla splendida gamma di colori, non potrai fare a meno di notare la varietà dei tessuti, perfetti per qualsiasi stagione. Per affrontare il freddo invernale ti consigliamo, senza dubbio, le lenzuola in flanella, morbide e avvolgenti ideali per tenerti al caldo. Ma i tessuti di Losenti esprimono anche eleganza e pregiatezza che si concretizzano nei dettagli in raso che conferiscono al prodotto una certa classe.

Lo stile di Losenti è pronto ad invadere anche la tua cucina con le tovaglie da abbinare ai runner e ai coloratissimi canovacci dalle fantasie più disparate, il mix perfetto per dare all’ambiente un tocco accogliente e solare. Usa i set per la tavola di Losenti durante i pranzi e le cene con gli amici, i tuoi ospiti non potranno fare a meno di ammirarne la bellezza e la qualità. Non dimentichiamoci, infine, della biancheria da bagno nella quale troverai accappatoi e asciugamani morbidi e dall’asciugatura perfetta, insomma, un must-have per il necessario del tuo bagno.

La morale, quindi, è semplice: comprando i prodotti Losenti otterrai un duplice risultato, uno splendido home decor e un pianeta più pulito.