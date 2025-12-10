Bancomat, dopo il prelievo devi premere questo tasto: così metti al sicuro i tuoi soldi

Al bancomat un semplice tasto premuto al momento giusto può diventare la prima difesa contro truffe e furti di dati.

Anche in presenza di app, carte contactless e strumenti innovativi come gli smart ring, una parte importante degli utenti continua a rivolgersi agli sportelli Bancomat per prelevare contante, soprattutto per affrontare spese quotidiane o non previste. È in questo contesto che un semplice gesto, spesso sottovalutato, assume un ruolo decisivo nella protezione dei propri risparmi. Bisogna, infatti, premere uno specifico tasto per evitare truffe allo sportello.

Bancomat, prelievo contanti nonostante le app e le carte contactless

Negli ultimi anni, il sistema dei pagamenti è cambiato drasticamente, spinto da tecnologie capaci di rendere le operazioni più veloci ed immediate.

Al contempo, però, la preferenza per il contante non è scomparsa. La fusione, completata dal 1° luglio 2025, tra i marchi PagoBancomat e Bancomat ha ulteriormente consolidato un unico ecosistema nazionale dedicato ai prelievi e ai pagamenti elettronici, segno di un sistema che evolve senza abbandonare la sua funzione originaria.

Bancomat ATM

La modernizzazione non ha fatto venire meno l’attenzione verso i rischi che possono derivare dall’uso degli sportelli automatici.

Con tecniche come lo skimming o con tentativi di carpire informazioni sensibili anche dalle ricevute cartacee, i malintenzionati continuano a sfruttare le distrazioni degli utenti. Ed è proprio su questo punto che entra in gioco il gesto ritenuto dagli esperti fondamentale per evitare sorprese.

Il tasto da premere dopo il prelievo: perché è essenziale per la sicurezza

Al termine dell’operazione, gli ATM chiedono se si desidera stampare la ricevuta che, però, se dimenticata nello sportello o gettata in un cestino nelle vicinanze, può trasformarsi in un pericoloso veicolo di informazioni: saldo disponibile, numero parziale della carta, dettagli relativi al conto. Tutti dati che, nelle mani sbagliate, possono facilitare i tentativi di frode.

Gli esperti di sicurezza informatica consigliano, quindi, di non stampare la ricevuta, quando la macchina ce lo chiede, premendo il tasto Annulla.

Evitare la stampa significa non lasciare alcuna traccia cartacea recuperabile, mentre il controllo dei movimenti può essere fatto in sicurezza tramite app bancarie e home banking.