Le frasi più belle e profonde di Eros Ramazzotti, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Eros Ramazzotti, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

In attività da oltre quarant’anni, Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più amati all’estero. Con il suo timbro nasale, che in un primo momento sembrava quasi un difetto, è riuscito a costruirsi una carriera impressionante, con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Scopriamo le sue frasi più belle, tratte sia dai brani che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni di Eros Ramazzotti

Sono lontani i tempi in cui Eros Ramazzotti debuttava sul palco dell’Ariston, nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Era il 1984 e la sua Terra Promessa gli apre le porte del successo. Da quel momento, nessuna battuta d’arresto, anzi. L’artista è diventato famoso anche all’estero, dall’America latina alla Spagna.

Tante, tantissime le canzoni lanciate in questi anni, come: Un’altra te, Una storia importante, Più bella cosa, L’aurora, Un’emozione per sempre, Adesso tu, Quanto amore sei, Stella gemella e Cose della vita. Di seguito, una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Eros Ramazzotti:

Ti vorrei rivivere anche solo per un attimo. (Ti vorrei rivivere)

Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ma ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu. (Una storia importante)

Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. (Una terra promessa)

E’ per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri cento. (Calma apparente)

Sono umane situazioni quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già… come vedi sto pensando a te… (Cose della vita)

Ci vuole passione con te, e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia. (Più bella cosa)

Certi amori regalano un’emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. (Un’emozione per sempre)

Un’altra te dove la trovo io, un’altra che sorprenda me. Un’altra te, un guaio simile, chissà se c’è un’altra te. (Un’altra te)

Sorridi provocandomi con gli occhi, mi incateni qui, mi lasci andare tanto sai che puoi riprendermi. (Fino all’estasi)

Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. (Il cammino)

Mi sa davvero che sei tu la volta che non sbaglio più. (Quanto amore sei)

C’è in comune fra di noi c’è più di una cosa, ti sposerò perché per esempio so che del pallone sei tifosa, ti sposerò perché non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. (Ti sposerò perché)

Non è bastato aver tagliato i ponti, non è servito aver pagato i conti se poi resta questa mia maniera d’essere ancora fragile. (Stella gemella)

Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei immensa quando vuoi. Grazie di esistere. (Più bella cosa)

O cara, bisogna credere che può succedere qualcosa che non ti aspettavi più. (L’aquila e il condor)

Se bastasse una bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. (Se bastasse una canzone)

Nato ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l’aria è popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. (Adesso tu)

Solo ieri c’era lei nella vita mia, solo ieri c’era un sole che metteva allegria e io mai credevo proprio che mai, mai più andasse via. (Solo ieri)

Ma certi sogni son come le stelle, irraggiungibili, però quanto è bello alzare gli occhi e vedere che son sempre là… (La luce buona delle stelle)

Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai, no che non muore mai… se ci hai creduto una volta lo rifarai. (L’Aurora)

Cuori agitati noi siamo, ma pronti a dire di si a chi ci chiede una mano, a chi si sente così… (Cuori agitati)

La notte sembra perfetta per consumare la vita io e te, c’è un bisogno d’amore sai che non aspetta… (Fuoco nel fuoco)

E mi torna in mente quando eri la ragazza del mio cuore tu, quella luce che negli occhi avevi come vedo non si è spenta più. Ti vorrei, ti vorrei rivivere anche solo per un attimo, io vorrei rivivere quella prima volta io e te. (Ti vorrei rivivere)

Lei fra poco arriverà, è il momento che aspettavo io da un’eternità, non riesco ancora a crederci da me lei verrà me l’ha detto sorridendo un’ora fa. (Un angelo non è)

Frasi tratte dalle interviste di Eros Ramazzotti

Non solo musica, Eros Ramazzotti è da sempre appassionato anche di arti marziali ed è proprio da questo sport che ha tratto e continua a trarre grandi insegnamenti. Di seguito, una selezione di sue frasi tratte dalle interviste: