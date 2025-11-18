Le migliori città del mondo secondo il World’s Best Cities Report: la regina incontrastata è lei

Il nuovo rapporto World’s Best Cities 2026 conferma il primato di una città in particolare: nella lista anche una italiana.

Alcune città riescono più di altre a distinguersi per equilibrio tra vivibilità, prosperità economica e fascino culturale. A decretarlo è il nuovo World’s Best Cities Report 2026, elaborato dalla società di consulenza Resonance Consultancy, che ogni anno valuta le cento metropoli più influenti del pianeta. Lo studio si basa su specifici, ossia qualità dell’aria, mobilità, offerta culturale e gastronomica, nonché su presenza digitale e collegamenti internazionali.

World’s Best Cities 2026, le migliori città del mondo son queste

Per l’undicesimo anno consecutivo, Londra conquista il titolo di miglior città al mondo secondo il World’’ Best Cities Report 2026, studio internazionale curato da Resonance Consultancy.

Il ranking prende in esame cento metropoli globali, valutandole in base a vivibilità, attrattività e prosperità, ma anche per qualità dell’aria, mobilità urbana, offerta culturale, gastronomia e capacità di innovazione.

foto londra tetti case

Il sondaggio, condotto su oltre 21mila persone in trenta Paesi, fotografa una realtà in continuo cambiamento, dove le grandi città competono per attrarre talenti, investimenti e turismo.

Londra si afferma e conferma come una metropoli in grado di coniugare dinamismo economico e fascino storico, capace di rinascere dopo la pandemia e di mantenere una forte spinta creativa. È terza al mondo per vivibilità, seconda per attrattività e prima per prosperità: risultato che la posiziona ancora come capitale globale dell’influenza culturale. Anche New York e Parigi completano il podio.

La top ten delle città più amate in Europa

Il Vecchio Continente domina la classifica con ben sei città nelle prime dieci posizioni: oltre a Londra, infatti, vi sono anche Parigi, Madrid, Roma, Berlino e Barcellona che consolidano il ruolo dell’Europa come cuore pulsante del turismo mondiale.

“Il 45% dei viaggiatori internazionali sceglie il Vecchio Continente, che rimane il centro dell’industria turistica globale”, ha dichiarato Chris Fair, presidente e CEO di Resonance Consultancy.

Roma conquista un importante settimo posto, sospinta dal flusso di visitatori e pellegrini in vista del Giubileo 2025. La capitale italiana fa leva, infatti, sulla propria storia millenaria e su un programma di rinnovamento urbano che punta a migliorare servizi, mobilità e accoglienza.

Dal Colosseo al Pantheon, dai Musei Vaticani a Trastevere, fino alla quiete verde di Villa Borghese, Roma è vista come una città dove il passato e il presente dialogano in armonia.

Tra le altre protagoniste extraeuropee, vi sono Tokyo, Singapore e Dubai, simboli della modernità e di una crescita costante.