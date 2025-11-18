Un Comune lancia un progetto gratuito per avvicinare i cittadini alla mobilità sostenibile e favorire l’uso quotidiano della bicicletta.

Un Comune del Lazio ha deciso di offrire ai residenti la possibilità di utilizzare una bicicletta gratis per un intero anno. L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere una mobilità più sostenibile, alleggerire il traffico urbano e permettere ai cittadini di sperimentare la vita su due ruote senza alcun costo iniziale. Scopriamo, dunque, in cosa consiste questo progetto.

Bici gratis per un anno, l’iniziativa di un Comune del Lazio

Il Comune di Cerveteri ha scelto di mettere a disposizione una bicicletta gratis ai cittadini per un intero anno. L’iniziativa si chiama Bike Fold Trial – Andiamo in Bicicletta! e nasce per far provare la mobilità dolce a chi, finora, non ha mai trovato l’occasione o il coraggio di abbandonare l’auto.

Venticinque mezzi, tra modelli elettrici e tradizionali, sono distribuiti a chi ne farà richiesta, senza costi e senza vincoli se non quello di utilizzarli davvero. È un invito a cambiare prospettiva, a sperimentare un modo diverso di muoversi in città, più leggero e più attento all’ambiente.

andare in bicicletta

Possono aderire tutti i residenti maggiorenni, purché presentino domanda entro il 22 novembre 2025. L’iscrizione richiede la presentazione della carta di identità, la tessera sanitaria e l’ISEE più recente.

Come funziona la selezione

La selezione è gestita dal Servizio Ambiente e Mobilità, che valuterà le richieste con la possibilità di chiedere chiarimenti e integrazioni. Una volta assegnata, la bicicletta resta di proprietà pubblica, ma l’utilizzatore potrà farne l’uso che preferisce per dodici mesi interi.

Manutenzione e gestione restano in mano al Comune, che garantisce il corretto funzionamento dei mezzi e la loro efficienza per tutta la durata del progetto.

Questa formula permette, dunque, di eliminare uno dei principali ostacoli alla mobilità sostenibile: l’investimento iniziale. Non tutti, infatti, sono pronti ad acquistare una bici elettrica o a convertirsi alla pedalata quotidiana senza prima averne testato la praticità.

Cerveteri offre così un periodo di prova lungo un anno, sufficiente per trasformare un esperimento in un’abitudine che dura nel tempo.