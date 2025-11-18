Vai al contenuto
Sergio Caputo: la scaletta dei concerti del tour 2025

Sergio Caputo

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Sergio Caputo: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Sergio Caputo si prepara a girare l’Italia con il suo tour 2025/2026. Durante i concerti, l’artista porterà in scena una scaletta con cui cercherà di ripercorrere tutta la sua carriera, dando spazio pure a brani meno conosciuti. Scopriamo tutte le date e le location.

Sergio Caputo, le date del tour 2025

Dopo il successo registrato con la tournée quarantennale, Sergio Caputo torna a esibirsi dal vivo. Nella stagione 2025/2026, l’artista girerà l’Italia con un tour particolare, che lo vedrà esibirsi con una scaletta che racchiude tutta la sua carriera artistica. I concerti saranno anche l’occasione per far ascoltare ai fan canzoni che, nelle tappe del passato, non hanno mai trovato spazio.

La data zero è fissata per il 22 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 15 marzo presso il Teatro Metropolitan di Catania. Di seguito, le date e le location del tour 2025/2026 di Sergio Caputo:

  • 22 novembre – Auditorium Parco della Musica, Roma;
  • 12 dicembre – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto (PG);
  • 14 dicembre – Cinema Teatro Massimo, Pescara;
  • 27 dicembre – Teatro Eliseo, Nuoro;
  • 22 gennaio – Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano;
  • 31 gennaio – Teatro Apollo, Lecce;
  • 26 febbraio – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;
  • 6 marzo – Teatro dei Marsi, Avezzano (AQ);
  • 14 marzo – Teatro Golden, Palermo;
  • 15 marzo – Teatro Metropolitan, Catania.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Sergio Caputo porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta:

  • C’est moi l’amour
  • Bimba se sapessi
  • Metamorfosi
  • Spicchio di luna
  • Mettimi giù
  • Cimici e bromuro
  • Un sabato italiano
  • Mercy bocù
  • L’astronave che arriva
  • Italiani mambo
  • Il Garibaldi innamorato
  • E le bionde sono tinte
  • T’ho incontrata domani
  • Ma che amico sei
  • Il pianeta Venere
  • Dammi un po’ di più
  • Un’estate senza te
  • Amore all’estero

