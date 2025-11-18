Arrivata una novità molto importante da Ryanair, che dice addio alla carta d’imbarco: tutte le novità dalla compagnia di bandiera irlandese.

Dal 12 novembre 2025, chi volerà con Ryanair non potrà più stampare la carta d’imbarco prima di arrivare in aeroporto. La compagnia irlandese compie infatti un passo deciso verso la digitalizzazione totale, imponendo l’uso esclusivo della carta d’imbarco digitale tramite l’app ufficiale.

Ryanair, addio alla carta d’imbarco: la novità

Secondo la compagnia, la scelta funge da esito naturale di un percorso avviato da anni. Oggi, la stragrande maggioranza dei passeggeri ricorre già alla carta digitale e Ryanair ritiene che il momento sia maturo per eliminare il supporto cartaceo.

Con l’app myRyanair, ogni viaggiatore potrà generare il proprio documento, conservarlo anche offline e mostrarlo ai controlli senza stampare nulla.

La misura – però – introduce una novità che fa discutere: chi arriverà in aeroporto senza aver completato il check-in digitale dovrà pagare una penale pari a 55 euro per ottenere il documento direttamente al gate. Una somma che la compagnia definisce un incentivo a rispettare le nuove procedure e a ridurre tempi di attesa e sprechi di carta, ma che molti considerano un deterrente fin troppo severo.

Ryanair rassicura i più distratti e chi teme imprevisti: anche se il telefono dovesse scaricarsi o dovesse essere smarrito, i dati del passeggero restano registrati nel sistema, consentendo comunque l’imbarco.

Check-in digitale per dire addio alle stampe

Con il check-in digitale obbligatorio, myRyanair diventa uno strumento molto importare per la fase di imbarco.

Oltre alla carta, l’app integra funzioni aggiuntive, tra le quali possiamo annoverare aggiornamenti in tempo reale, notifiche in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto, nonché la possibilità di ordinare cibo e bevande dal proprio posto.

Le principali associazioni dei consumatori, però, hanno fortemente criticato la scelta della compagnia di bandiera irlandese, ritenendola penalizzante per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, soprattutto gli anziani e i viaggiatori occasionali.