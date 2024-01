Le migliori frasi sull’Epifania: come fare gli auguri in modo originale e divertente per la festa che porta via tutte le altre.

L’Epifania è una delle feste più attese dell’anno, anche se al contempo è una delle più temute. Si tratta della festa che “tutte le altre porta via”, quella che chiude il periodo di celebrazioni legate al Natale, lasciandoci un senso di nostalgia spesso molto profondo. Ma come celebrare al meglio questo giorno di festa? Ovviamente con delle frasi per l’Epifania che possono valere come pensieri originali per degli auguri divertenti o anche come dei messaggi da scrivere in un bigliettino da allegare a un regalo. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

Frasi Epifania: le più divertenti

Il 6 gennaio si celebra nel mondo cristiano la manifestazione della divinità di Gesù Cristo ai Re Magi, e contemporaneamente nella tradizione si festeggia questo evento con la classica calza ricca di doni e dolciumi portata dalla Befana.

Non c’è modo migliore per festeggiare questa celebrazione se non scartando i regali ricevuti e soprattutto riempiendosi la pancia delle leccornie lasciate dalla Befana nella classica calza. Ma attenzione al carbone per chi si è comportato male!

calza befana

Festa molto sentita in Italia, soprattutto in alcune regioni, e anche in altri paesi di tradizione cristiana, l’Epifania deve il suo nome al greco antico, e in particolare al verbo epifàino, che vuol dire “mi rendo manifesto“. Non in Stati del mondo occidentale è però riconosciuta come festività civile. Lì dove non accade, viene celebrata non il 6 gennaio ma nella domenica tra il 2 e l’8 gennaio.

Conosciuta anche con il nome di Befana (corruzione lessicale del termine epifania), questa festività è ormai tra le più amate non solo dai bambini, ma anche dai più grandi. Ed è per questo che può essere celebrata con ancora maggior emozione attraverso una serie di frasi di auguri divertenti e spiritose:

– Tutti a Natale siamo un poco Magi. (Iosif Brodskij)

– La storia dei Re Magi ci insegna che due regali di Natale su tre sono completamente inutili.

– Il problema non è assolutamente Natale, non è Capodanno e non è nemmeno la Befana. Il vero problema è rientrare nei jeans quando arriva il 7 gennaio.

– Io della Befana ne ho proprio piene le calze. Auguri di buona Epifania!

– La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte (o rotte rotte), il cappello alla romana (o con le toppe alla sottana), viva viva la Befana!

– A chi in lei ancora crede auguro di trovare realizzato quel piccolo sogno: una calza piena di doni. A tutti gli altri semplicemente buona Epifania.

– Basta regali indesiderati: quest’anno niente incenso e mirra. Buona Epifania!

Altre frasi di auguri per l’Epifania

In un giorno così speciale, si può augurare di trascorrere una serena festività attraverso piccoli gesti molto significativi, ma anche attraverso un messaggio scritto col cuore, utilizzando le parole più giuste. Se vuoi far sentire il tuo affetto ai tuoi cari, puoi prendere spunto dalle frasi sul Natale o da quelle che abbiamo già consigliato.

Ne esistono però molte altre legate alla celebrazione dell’arrivo dei Magi alla grotta di Gesù Bambino, e sono tutte non solo divertenti, ma anche in grado di far cogliere appieno la bellezza di un giorno di festa che chiude il Tempo del Natale ma regala molto spesso emozioni fortissime a tutti noi. Ecco un altro elenco di frasi da utilizzare per rendere unici i tuoi auguri:

– Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi… e l’Epifania? Ovviamente con te! Auguri!

– Se tutte le befane fossero proprio come te, il 6 gennaio staremmo tutti davanti al camino in attesa di vederti arrivare… tanti auguri amore mio!

– Ricordati di revisionale la tua scopa e vola in alto quando passi sopra casa mia. Auguri per la tua festa!

– La befana a volte ritarda perché ormai è sorda e tarda, a coloro che son buoni lascia sempre molti doni; ma tra dolci e carboni, manda a tutti i suoi auguroni.

– Chissà quest’anno cosa mi porti, carbone o caramelle e dolcetti? Non importa io ti aspetto al solito posto, ti anticipo gli auguri di buona Epifania.

– Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!

