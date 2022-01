Tra cielo e terra, accarezzata dal respiro del lago Trasimeno, nel cuore dell’Umbria, si trova la casa dove abita Luca Argentero. Un angolo di paradiso a Città della Pieve (Perugia) in cui il tempo sembra essersi fermato a un’era di bellezza immacolata e mozzafiato…

Avete mai visto la casa di Luca Argentero? L’attore ha scelto l’Umbria e Città della Pieve per creare il suo nido d’amore con la moglie, Cristina Marino, e la loro famiglia. È lì che si sono sposati ed è lì che vivono, immersi in un’oasi che profuma di dolcezza e semplicità. Andiamo a scoprire la residenza della coppia!

La casa di Luca Argentero in Umbria

“Il Mandoleto”. È il nome del casale umbro di Luca Argentero e Cristina Marino, immerso nella spettacolare cornice medievale di Città della Pieve.

Un angolo di paradiso tra panorami naturali mozzafiato e un giardino con un orto per coltivare le primizie di stagione, dove la coppia ha scelto di vivere insieme alla famiglia al riparo dal caos e dalla frenesia urbana.

“Ho questa grande fortuna di aver scelto di vivere in una casa con un grande pezzo di terra e in questi giorni mi è molto d’aiuto“, ha raccontato l’attore a Domenica In, spiegando di impiegare parte del suo tempo libero tra le bellezze e i regali che madre terra offre.

La casa di Luca Argentero si caratterizza per il suo stile fortemente rustico e semplice, fatto di un’eleganza d’altri tempi con elementi che coniugano antico e moderno in ambienti tutti da vivere tra relax e piccoli gioielli di design.

All’interno e all’esterno, la pietra viva domina a comporre un’abitazione accogliente e dal sapore campestre, in perfetta armonia con i lineamenti dell’area in cui sorge.

Travi a vista chiare fanno da cornice al soffitto in gran parte degli spazi del casale, donando ancora più calore alle stanze dove il legno abbraccia pareti, finestre e vetrate in modo discreto e raffinato…

Dentro la casa di Luca Argentero, uno scrigno di rara bellezza

Luca Argentero e Cristina Marino hanno mostrato alcuni scorci del loro splendido nido d’amore attraverso alcuni scatti social. Tra i dettagli, raffinati materiali a comporre gli spazi della zona living tra tavoli di legno, ampi divani e lampadari dallo stile essenziale.

Non mancano specchi e grandi finestre da cui godere di una vista unica, e pavimenti in cotto antico…

Così come grandi vetrate che si affacciano sul giardino del casale, tra natura e arredamento country chic…

La sala da pranzo, dove il legno è uno degli elementi chiave insieme alle candele al posto dei lampadari, è inondata da una straordinaria e intensa luce naturale durante il giorno…

In altre foto su Instagram, spuntano dettagli sugli interni e sui mobili della casa dai colori chiari e dalle linee semplici e romantiche.

All’esterno, amaca e ampie aree per il relax all’aria aperta, perfette per trascorrere del tempo a contatto con la natura sotto il sole dell’Umbria.

