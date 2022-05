Frasi corte per tatuaggi: le parole da imprimere sulla propria pelle, citazioni dal significato profondo.

Un tatuaggio può durare una vita. Anche per questo, se scegli di imprimere sulla tua pelle una scritta, meglio scegliere una frase che sia molto significativa. Magari della tua canzone del cuore, o un verso del tuo poeta preferito. La cosa importante è però che la frase non sia troppo lunga! Lo spazio sul proprio corpo è infatti limitato. Per questo motivo tutti consigliano di scegliere frasi corte per tatuaggi, citazioni che in poche parole riescano ad esprimere il senso profondo di ciò che si è o si pensa. Se non sai su quale frase virare, ecco una raccolta di esempi che potrebbero esserti di grande ispirazione!

Le più belle frasi corte per tatuaggi

Di parole da tatuare con un significato profondo ne esistono davvero molte. Basti pensare ai tanti scrittori, artisti e anche cantautori che hanno creato degli aforismi in grado di descrivere appieno la nostra personalità, i nostri pensieri, la nostra stessa essenza.

Tatuaggi di coppia

Molti scelgono frasi brevi che in poche parole, anche criptiche, riescono a dire tutto. Altri optano per frasi semplici e dirette. Altri ancora cercano di stampare sulla propria pelle frasi molto famose, in grado di comunicare a tutti in maniera immediata la propria personalità. Se sei alla ricerca della frase perfetta per il tuo tattoo, prova con una di queste:

– La bellezza salverà il mondo. (Fëdor Dostoevskij)

– Non trovare l’errore, trova il rimedio. (Henry Ford)

– Non venderti. Sei tutto ciò che hai. (Janis Joplin)

– La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho)

– Ama e fa ciò che vuoi. (Sant’Agostino)

– La vita non si spiega; si vive. (Luigi Pirandello)

– Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come. (Friedrich Nietzsche)

– Tutto ciò che vuoi è dall’altra parte della paura. (Jack Canfield)

– Chi, essendo amato, può dirsi povero? (Oscar Wilde)

Frasi corte in inglese per tatuaggi

Di frasi brevi ce ne sono davvero moltissime tra cui poter scegliere anche per i propri tatuaggi. Ce ne sono tante molto interessanti anche in altre lingue. Se stai cercando ad esempio delle frasi in inglese da poter tatuare sulla tua pelle, puoi provare con una di queste:

– Be the change you wish to see in the world. (Gandhi)

– Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett)

– If there is no price to be paid, it is also not of value. (Albert Einstein)

– Live each day as if it were your last. (Steve Jobs)

– Explore. Dream. Discover. (Mark Twain)

– If you can dream it, you can do it. (Walt Disney)

Frasi brevi latine per tatuaggi

Chi lo ha detto che il latino è una lingua morta? Per quanto riguarda i tatuaggi sono in tanti a scegliere alcune delle più importanti e famose citazioni latine, autentiche perle di saggezza che ancora oggi hanno moltissimo da insegnare a tutti noi:

– Omnia vincit amor. (Virgilio)

– Per aspera ad astra. (Seneca)

– Certum est quia impossibile est. (Tertulliano)

– Carpe diem. (Orazio)

– Amor est vitae essentia.

– Memento audere semper. (Gabriele D’Annunzio)

– Alea iacta est. (Giulio Cesare)

