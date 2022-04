Frasi brevi: gli aforismi belli e corti da utilizzare per mandare un messaggio sui social o in ogni altra occasione.

Per far comprendere il nostro messaggio in maniera chiara ad amici e parenti, non c’è bisogno di utilizzare troppe parole. Essere sintetici spesso vuol dire arrivare in maniera più diretta al nostro bersaglio. Per questo motivo le frasi brevi sono molto ricercate. A volte per esprimere i nostri sentimenti in maniera incisiva è infatti necessario non diventare ridondanti, non utilizzare un fiume di parole che potrebbe distrarre la persona cui ci stiamo rivolgendo. Se anche tu sei alla ricerca di frasi belle corte, questo potrebbe essere l’articolo che fa al caso tuo!

I migliori aforismi brevi

Di frasi significative brevi ce ne sono davvero molte. Alcuni autori si sono specializzati negli aforismi, che sono brevi per definizione. Ma anche gli scrittori più prolifici e “logorroici” sono spesso riusciti a risultare davvero incisivi anche con frasi brevissime ma molto intense.

Se stai cercando qualche esempio, eccoti una serie di aforismi adatti davvero per ogni occasione:

– Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. (Madre Teresa di Calcutta)

– Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj)

– L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. (Henry Ford)

– Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione. (Albert Einstein)

– Non c’è più grande follia di non averne. (Émile Zola)

– L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valéry)

– L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla. (Socrate)

– Nessuno è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo. (Johann Wolfgang von Goethe)

– Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

– Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore. (Confucio)

– Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

– Scegli di essere ottimista. Ci si sente meglio. (Dalai Lama)

– Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

– Morire non è nulla, non vivere è spaventoso. (Victor Hugo)

Aforismi belli e corti: quali scegliere

A prescindere dalla persona alla quale vuoi rivolgerti, o del messaggio che vuoi effettivamente mandare, esistono davvero tantissime altre frasi intense e citazioni brevi che puoi utilizzare in ogni occasione. Se quelle che fin qui ti abbiamo proposto non sono riuscite a convincerti fino in fondo, puoi provare a lasciarti ispirare da queste altre citazioni più o meno famose ma davvero bellissime:

– Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. (Frida Kahlo)

– La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende)

– Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II)

– Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

– La bellezza serve a noi donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel)

– Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

– Giudica un uomo dalle sue domande, piuttosto che dalle sue risposte. (Voltaire)

– Chi vorrebbe vivere per sempre, quando l’amore deve morire? (Queen, Who wants to live forever)

