Come trovare un amante: una breve guida per capire come instaurare una relazione extra-coniugale.

C’erano una volta i tradimenti… o forse ci sono ancora. Difficile esserne certi. In un’epoca in cui i social hanno reso i rapporti virtuali e molto le conoscenze molto più semplici, sembra quasi che il concetto stesso di tradimento abbia perso di valore. Al giorno d’oggi sono in molti a ‘tradire’, sia uomini che donne, e spesso è facile vedere coppie perdonarsi a vicenda le proprie debolezze, o mostrarsi in pubblico con i propri amanti senza creare un vero scandalo!

Ma è davvero tutto così normale? Dipende dal contesto in cui si vive. Forse anche dal proprio sesso, visto che in un società maschilista come quella italiana un tradimento femminile viene ancora spesso visto come un comportamento più irriguardoso. Al di là del valore o meno di una storia extra-coniugale, se stai cercando come trovare un amante, questa breve guida potrebbe fare al caso tuo. Ecco alcuni consigli da poter tenere in considerazione.

Come farsi l’amante: alcune dritte da tenere a mente

Per capire come riuscire a trovare un buon amante, bisogna innanzitutto comprendere cosa spinge un uomo o una donna a cercare soddisfazione in un altro partner. Solitamente alla base di una relazione extra esiste una mancanza. Spesso la donna è incline a tradire se si sente sola, mentre l’uomo può cadere in tentazione per motivi meno psicologici e più fisici.

donna toglie fede nuziale tradimento

Detto questo, un amante rappresenta sempre, sia per l’uomo che per una donna, una valvola di sfogo che spesso può far bene anche alla relazione ‘principale’. Sempre che si sia capaci di separare i rapporti e i sentimenti. Ma come è possibile trovare il giusto amante? Nell’epoca di internet, va detto, non è per nulla difficile.

Esistono tanti siti per trovare storie brevi o meno brevi, tanti siti d’incontri o di dating, non ultimo lo stesso Facebook. Per riuscire a trovare il partner giusto in questo modo basta avere un po’ di cautela, evitare i profili falsi e stringere rapporti che abbiano lo stesso fine. E poi il gioco è praticamente fatto! Se il proprio partner non ha l’abitudine di controllare il telefono, invadendo la privacy, è infatti semplice tenere nascosta una relazione extraconiugale al proprio marito o alla propria moglie.

Le regole per trovare un amante

Se proprio vuoi avere qualche indicazione per trovare il tuo amante perfetto, comunque, prova a seguire queste piccole dritte: cerca solo partner che abbiano già una storia, per mettere il tradimento in un rapporto di equilibrio ed evitare initerferenze di altro genere; evita di tradire con parenti o persone che fanno parte della cerchia di amicizia del proprio partner (o anche della propria); tradisci fuori città, o comunque lontano dai luoghi più frequentati dalla propria famiglia e dal proprio marito o dalla propria moglie.

Trovarsi un amante dunque non è difficile. D’altronde, anche lasciarlo non è poi così complicato. Quello che invece è più difficile è instaurare con l’amante un rapporto lungo e duraturo, soddisfacente ma che non faccia del male né a te né a lui/lei.

Per riuscirci, è necessario evitare a tutti i costi di innamorarsi. Con il proprio partner bisogna poi saper tenere l’autocontrollo, non andando in difficoltà anche di fronte ai minimi sospetti. Meglio non cambiare comportamento all’improvviso e non dimenticare le bugie dette.

Per quanto riguarda invece il rapporto con lo stesso partner extra-coniugale è importante chiarire fin da subito le regole da seguire. Se si sarà in grado di chiarire che quel rapporto non potrà mai superare determinate barriere, difficilmente ci si ritroverà tra due fuochi. E questa è la cosa più importante per poter portare avanti la propria storiella.

