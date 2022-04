Frasi per lasciare una ragazza: le parole più giuste e corrette per poter rompere con la propria fidanzata senza farla soffrire troppo.

Chiudere una storia d’amore può essere molto difficile. Comunque vadano le cose, qualunque sia la causa per la fine di un amore o di un rapporto, tutte le parti coinvolte non potranno che soffrire e stare male. Anche per questo, spesso, chi lascia cerca di usare i metodi più morbidi e corretti per farlo capire al proprio amato. Se anche tu ti trovi in una condizione simile, in questo articolo proviamo a suggerirti alcune frasi per lasciare una ragazza, parole utili per cercare di non farla soffrire, o almeno per non arrecarle un dolore ancora più grande.

Frasi ad effetto per lasciare una ragazza

Sono in genere due le tipologie di frasi che possono essere scelte per una rottura: si può andare alla ricerca di frasi che non le facciano troppo male, o si può optare per frasi ad effetto, che colpiscano nel segno, che magari alimentino anche dubbi e sensi di colpa.

Abbraccio di consolazione

Fermo restando che, in situazioni di questo tipo, è consigliabile lasciarsi trasportare dal proprio cuore per poter capire davvero quali siano le parole più giuste da utilizzare (anche perché ogni persona è diversa, e solo noi possiamo conoscerla fino in fondo), proviamo in questo articolo a raccogliere alcune delle frasi di addio che maggiormente potrebbero fare al caso nostro.

Prima di addentrarci nello specifico delle frasi, vediamo però alcuni consigli fondamentali: in primis, non lasciarla mai per sms, e-mail o attraverso messaggi freddi e glaciali; non lasciarla di colpo, ma toglile mano a mano attenzioni, inizia a farle intuire che c’è qualcosa che non va; sii schietto e sincero, ma evitando di ferirla appositamente.

Tenendo a mente queste poche indicazioni, possiamo utilizzare alcune di queste frasi gettonate, ma sempre utili:

– Ti lascio ma sappi che lo sto facendo soprattutto per te.

– Sento che ho bisogno di altro in questo momento e preferisco stare da solo/a.

– Molti sono stati abbandonati dalla persona amata, eppure sono riusciti a trasformare l’amarezza in felicità. (Paulo Coelho)

– Sento dentro di me che qualcosa di quello che ci legava si è ormai spezzato e non mi batte più il cuore come succedeva ai bei tempi.

– Dirsi addio non ha importanza. E’ il tempo passato assieme che davvero conta. (Trey Parker)

– Ormai ci siamo resi conto che siamo troppo diversi, l’incompatibilità di carattere dimora tra di noi, la nostra intesa non funziona più, per questo è meglio chiuderla qui.

– Il tempo ci ha cambiato entrambi, in meglio o in peggio no lo so, fatto sta che ormai non siamo più quelli di una volta, quando ci siamo incontrati e amati per tanto tempo, ma ora basta voltiamo pagina per non rovinare quello che di bello c’è stato tra di noi.

Frasi per farsi lasciare da una ragazza

Quando si è arrivati a comprendere che una storia è finita, per rispetto della storia, e per rispetto della persona che si è amata, bisognerebbe trovare il coraggio di chiuderla in prima persona. Se però, per un motivo o un altro, non riesci a lasciare la tua ragazza, e preferisci sia lei a fare la prima mossa, esistono alcune frasi che potrebbero venire in tuo soccorso.

Più che frasi, si tratta di comportamenti da adottare. In questo caso, devi fare tutto ciò che non le piace, che la infastidisce, le fa saltare i nervi. Questo non per cattiveria, ma per farti apparire ai tuoi occhi sempre più un disturbo che un piacere.

Non farle mancare i complimenti, sia estetici che alla sua intelligenza. Ma al contempo sminuisciti e metti in risalto la distanza che c’è tra voi. Forse lei è così straordinaria da meritare un uomo migliore di te, non credi? Se lo dici non ti darà retta, ma potrebbe iniziare a pensarci. Infine, puoi utilizzare la tattica della gelosia, cominciando a fare apprezzamenti nei confronti di altre donne, e puoi parlare, non bene, dei suoi genitori. Tutti argomenti tabù che, se ben utilizzati, in maniera equilibrata, potrebbero portarla a scegliere di rompere con te senza nemmeno troppi rimpianti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG