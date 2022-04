Frasi corte per Instagram: le più belle citazioni da utilizzare nelle caption e nelle Stories del noto social network.

Per comunicare in maniera efficace sui social è importate non solo curare l’immagine, ma anche le parole che utilizziamo nelle nostre caption o nelle Stories. Non sempre è facile, infatti, far passare il messaggio in maniera inequivocabile. Se stai cercando delle frasi corte per Instagram che possano aiutarti a esprimere il tuo pensiero, la tua opinione o anche il tuo sentimento, questo articolo potrebbe fare al caso tuo.

Abbiamo infatti provato a selezionare alcune frasi corte per Instagram stories adatte a diverse circostanze della vita, alcune profonde, altre più leggere e spensierate, alcune sull’amore, altre su sentimenti universali. Insomma, c’è un po’ di tutto… ma riassunto in poche parole!

Frasi belle corte per Instagram

Se c’è un segreto per riuscire a essere incisivi su un social network come Instagram (ma in generale su tutti i social) è la brevità, la capacità di saper riassumere concetti anche complicati in un numero molto limitato di battute.

Sappiamo bene, infatti, che nell’epoca dei social network la nostra attenzione è diminuita in maniera sensibile, ed è anche per questo che spesso preferiamo contenuti brevi e rapidi, come le Stories, a video magari lunghi e articolati come quelli che possiamo trovare su piattaforme come YouTube.

Se dunque hai bisogno di qualche frase corta ma molto bella da utilizzare su Instagram, eccotene alcune che potrebbero davvero lasciare a bocca aperta i tuoi follower:

– La libertà inizia dove finisce l’ignoranza. (Victor Hugo)

– Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. (Oscar Wilde)

– Devi fare le cose che pensi di non poter fare. (Eleanor Roosevelt)

– La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

– Non rimandare a domani quello che può essere fatto altrettanto bene dopodomani. (Mark Twain)

– Se non scommetti, non vincerai mai. (Charles Bukowski)

– Non puoi trovare la pace evitando la vita. (Virginia Woolf)

– La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore. (Khalil Gibran)

– T’insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece. (Pier Paolo Pasolini)

– La vita è felicità, meritala. (Madre Teresa di Calcutta)

– La pace viene da dentro. Non cercarla al di fuori da te. (Buddha)

Frasi corte per Instagram

Spesso utilizzando i social ci rivolgiamo però a una platea ben più ampia rispetto ai nostri amici, e magari potrebbe essere utile scegliere di scrivere in inglese. Chissà che non si possano conquistare anche nuovi follower dall’estero e stringere magari nuove amicizie. Per questo motivo ti proponiamo anche alcune bellissime frasi corte in inglese:

– That which does not kill us makes us stronger. Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

– I would rather die of passion than of boredom. Preferirei morire di passione che di noia. (Vincent van Gogh)

– Prepare for the worst; expect the best; and take what comes. Preparati al peggio; aspettati il meglio; e prendi ciò che viene. (Hannah Arendt)

– Stay hungry. Stay foolish. Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)

– It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

– A winner is a dreamer who never gives up. Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela)

– Only the restless know how difficult it is to survive the storm and can not live without. Solo gli inquieti sanno com’è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza. (Emily Brontë)

– It is never too late to be what you might have been. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

