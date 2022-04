Dove comprare le iconiche scarpe Air Jordan della Nike: i siti e i negozi consigliati per trovarle a buon prezzo.

Ci sono oggetti e accessori che tornano di moda a periodi alterni, scarpe, borse o gioielli che riacquistano valore in maniera imprevedibile e senza un particolare motivo. In questo periodo, ad esempio, sta accadendo alle Nike Air Jordan, un modello di sneakers iconiche lanciate nell’ormai lontanissimo 1984 da Michael Jordan, uno dei più grandi campioni della storia dell’NBA, il campionato professionistico di basket nordamericano.

Distribuite nel corso del tempo in vari modelli, di diversi colori e forme, da qualche tempo, per l’alta richiesta, sono diventate piuttosto rare, con un conseguente rigonfiamento dei prezzi. Tuttavia, cercando bene è ancora possibile accaparrarsi le scarpe del momento pagando una somma tutto sommato accettabile. Ecco alcuni siti su cui vale la pena dare un’occhiata!

Dove comprare le Jordan a buon prezzo?

Per poter comprare le Air Jordan esistono due metodi. Il primo, classico, permette all’utente di acquistarle pagando per primi le tanto desiderate scarpe. Il secondo, invece, necessita di una buona sorte e si basa sull’estrazione.

Michael Jordan

Per vincerle in questo caso è necessario iscriversi agli store online e attendere che il negozio sorteggi i clienti per poter procedere, in caso di vittoria, all’acquisto vero e proprio. Un metodo creato a causa della scarsa quantità di Jordan attualmente disponibili. Detto questo, proviamo a vedere insieme quali sono effettivamente i siti su cui è possibile effettuare l’acquisto.

I siti in cui comprare le scarpe del momento

Partiamo, ovviamente, dallo store online della Nike. Le scarpe sono in vendita infatti sia su quello generale che in quello speciale dedicato solo alle Air Jordan, e in particolare ai modelli esclusivi. Per iscriversi basterà scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS e procedere con l’acquisto tradizionale, sul sito generale, e anche alle estrazioni su quello SNEAKRS.

Un altro sito in cui è possibile comprare le scarpe a buon prezzo è il principale e-commerce dedicato al mondo dell’abbigliamento, Zalando. Su questa piattaforma spesso arrivano nuovi modelli di Jordan, ma vanno subito a ruba. Per questo motivo è necessario consultarlo spesso per evitare di perdere l’affare della vita.

Restano poi da prendere in considerazione i siti ufficiali di negozi dedicati alla vendita di scarpe sportive, come Footlocker e Awlab. Anche in questo caso i modelli vengono venduti a un prezzo standard e possono andare a ruba nel giro di pochissimi minuti. Prezzo decisamente maggiorato, invece, se si affida ad Amazon, che pure propone solitamente un’ampia scelta di Air Jordan.

Se facendo un giro su tutte queste piattaforme non riesci a trovare nessun tipo di Jordan che possa fare al caso tuo, puoi tentare la vita del reselling, la vendita di scarpe seconda mano. Facendo sempre attenzione al venditore, per evitare di incappare in truffe o in oggetti contraffatti, possiamo affidarci a siti comunque molto conosciuti come StockX o Klekt. Insomma, le alternative non mancano. L’importante è avere pazienza, prontezza e una buona dose di fortuna

