Sulla cresta dell’onda dal 1987, Jovanotti ha regalato ai fan tantissime canzoni indimenticabili: vediamo quali sono le frasi più belle.

Le frasi canzoni di Jovanotti, rese virali dai fan più accaniti e amate anche da quelli meno entusiasti, sono tantissime. D’altronde, dal suo debutto sulle scene musicali – correva il lontano 1987 – ad oggi sono trascorsi parecchi anni e Lorenzo Cherubini ha saputo intrattenere diverse generazioni con brani divertenti, romantici e, perché no, di protesta. Vediamo quali sono le citazioni più belle.

Le frasi più belle di Jovanotti

All’anagrafe Lorenzo Cherubini, per tutti è Jovanotti, o semplicemente Jova. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 1987, con il brano Walking, ma il successo vero e proprio arriva l’anno seguente con il singolo E’ qui la festa. Da questo momento in poi, l’artista romano ha regalato ai fan tantissime canzoni, alcune romantiche, altre divertenti e altre ancora di protesta. Di seguito, una selezioni di frasi d’amore di Jovanotti:

Giù come a planar tra mille girasoli tra tutti quei colori verso una piccola Abbazia dove ogni giorno che vivrò ti sposerò. (Ti sposerò)

Due sguardi in un momento sovrappongono un destino, palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino, persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. (Serenata rap)

Non lasciare la tua bocca senza baci, stasera. (Il mondo è tuo, stasera)

L’abitudine sai è il peggiore dei guai, si diventa come due vecchi comici che non ridono più, che non inventano più, che sono lì a rassicurare il pubblico. (Per me)

Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell’amore si muove nei jeans. (Mi fido di te)

Considerando che l’amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po’. (Tutto l’amore che ho)

Di questo inizio del mondo I nostri sguardi si cercano Con ali fatte di musica. (Ti porto via con me) Cosa s’impara dal dolore non so, ma credo ancora che tutto un senso ha. (Ora)

Sono il disc jockey dei venti, so fabbricare sudore ma non son buono a remixare l’amore. (Bruto)

Nella vita mia niente mi appartiene tranne quegli istanti in cui insieme noi siamo stati bene. (Un’illusione)

Andata solo andata senza mai un ritorno E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo Ci siamo attraversati fino nel profondo Me c’è ancora qualcosa che non so di te Al centro del tuo cuore Che c’è? (Come musica) A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. (A te)

Proverò a pensarti mentre mi sorridi La capacità che hai di rasserenare. (Chiaro di luna) La puzza di benzina mi fa girar la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa, mi guardo quando passo sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento proprio Fonzie. (La mia moto)

È naturale preferire le belle bugie, Alla durezza di ghiaccio di certe verità. (Temporale)

Canto l’altissimo immenso amore perché l’amore è una cosa eccezionale, senza l’amore non c’è niente da fare, auguro a tutti di poterlo provare. (Canzone d’amore esagerata)

Non mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Passeranno gli anni, cambierò colore, ma io sono sicuro che saremo ancora noi due. (Ti sposerò)

Che siamo nati con il ritmo addosso Che abbiamo il sangue come il mare mosso E ci sciogliamo come il sale grosso. (Oh, vita!) La storia ci insegna che non c’è fine all’orrore. La vita ci insegna che vale solo l’amore. (Salvami)

Sai che fedele io non lo sono a niente io non lo sono con me io non lo sono con te neanche con Dio nemmeno con la gente. (Per me)

Mi sono innamorato della vita guardandola attraverso gli occhi dell’amore mio; così rotonda e così misteriosa, leggera, profonda, bellissima e paurosa, per niente pittoresca ne rassicurante, 1 per l’orecchio 2 per il cantante. Io sono una foglia attaccata a un ramo prima di cadere ti dirò ti amo. (Date al diavolo un bimbo per cena)

Gli occhi non sanno vedere quello che il cuore vede. La mente non può sapere quello che il cuore sa. L’orecchio non può sentire quello che il cuore sente. Le mani non sanno dare quello che il cuore da. (Temporale)

Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più il bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio in divenire. (La notte dei desideri)

Da portare addosso da soli Prendine un po’ della mia Dammene un po’ della tua E abbracciami forte. (Le canzoni) Io ti amo e fuggo lontano, la misura di quanto ti amo è il pianeta. Di ogni viaggio lontano da te sei la meta. Io re magio – Tu stella cometa, io re magio – tu stella cometa! (Stella cometa)

Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. (La mia moto)

Che è successo non lo so che mi hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mi hai fatto non lo so, so soltanto che se non ci sei io morirò d’amore!(Morirò d’amore)

Citazioni Jovanotti: le preferite dai fan

Così come quelle sull’amore, anche le frasi Jovanotti sull’amicizia sono super gettonate. Sono parecchi i best friends che condividono la passione per il Jova ad aver scelto una citazione per farsi un tatuaggio o per scrivere un semplice messaggio d’affetto.

Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. (Tutto l’amore che ho)

Quel comandamento scritto sui cuscini Gli innamorati restan sempre ragazzini Io non lo so dove vanno a finire le ore Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. (Chiaro di luna) È per te che a volte piove a giugno, è per te il sorriso degli umani, è per te un’aranciata fresca, è per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie,

la forma strana delle nuvole. È per te il succo delle mele è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c’è. (Per te)

come una spada che trafigge un corpo morto, senza l’amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. (Tutto l’amore che ho) Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca

Per scriverci “Ti amo”, punto. (Punto)

d’acqua cristallina come una finestra che mi illumina il cuscino calda come il pane ombra sotto un pino mentre t’allontani stai con me for ever. (Bella) Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi

Nei tuoi fianchi sono le Alpi nei tuoi seni le Dolomiti. (Serenata rap)

In gara coi fiori, per me vinci te Non è l’apparenza, ma è l’apparizione Che ti fa risplendere davanti a me. (Ragazza magica) Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano

Una stella che esplode ai confini del cielo. (Baciami ancora)

In questa notte fantastica Di questo inizio del mondo Con mille storie che nascono E mille amori che esplodono In mezzo alla via. (Ti porto via con me) Ma di aver ragione non mi frega niente, voglio avere torto mentre tu mi baci. (Chiaro di luna)

E lancia in aria il mondo e lo riprende al volo Trasforma un pomeriggio in un capolavoro E mi fa stare bene, oh-yeah. (Ragazza magica) Io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano

che siamo due punti ma visti da lontano. (Il più grande spettacolo dopo il big bang)

Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore Starei nascosto come molti dietro ad un dito A darla vinta ai venditori di dolore. (Tutto l’amore che ho) Voglio andare a casa, la casa dov’è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa, la casa dov’è? La casa dove posso stare con pace con te. (Questa è la mia casa)

Dentro a una giungla sopra a un tetto di Parigi mentre ammiravo le tue ali di farfalla abbiamo immaginato di essere felici come due bimbi proprietari di una stella. (In orbita)

Che sei una roccia sei una pianta sei un uragano Sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. (A te) Chi mi ha raccontato qualche bella storia anche se non era vera. (Quando sarò vecchio)

Per quanto mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. (Mezzogiorno)

Con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi Con gli occhi bassi, stavo in fila con i disillusi Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. (A te) Quando non so dove sono io mi sento a casa, quando non so con chi sono mi sento in compagnia.

(Temporale)

(Temporale) Siamo stati sulla luna a Mezzogiorno, andata, solo andata senza mai un ritorno. Abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo accarezzati fino nel profondo… Ma c’è ancora qualcosa che non so di te: al centro del tuo cuore che c’è? (Come musica)

Se non ti conoscessi. E a un certo punto. Mentre distrattamente guardo avanti. Così come si fa. Sovrappensiero. E tu passassi ora come se. Io per la prima volta mi sentirei così come mi sento, ancora un’altra volta nuovamente, starei proprio così come sto adesso, innamorato. (Innamorato)

Io lo so che non sono solo anche quando sono solo; io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. (Fango)

Non rivendico nessuna appartenenza, tranne quella al mondo degli esseri viventi col diritto di affondare le radici, sogno un universo dove ogni differenza sia la base per poter essere amici. (L’albero)

Siamo noi in altre vite in altre latitudini, in altre compagnie in altre solitudini, siamo sempre inesorabilmente noi, uniti nell’abbraccio di una stella, divisi dentro al muro di una cella. (Noi)

La mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine: io sono pronto. (Cade la pioggia)

Mi hai dato tempo una vita per ritrovare l’uscita, mi son distratto e ad un certo punto non l’ho più cercata. (Kebrillah)

Siamo come il sole a mezzogiorno, baby. Senza più nessuna ombra intorno, baby. (Mezzogiorno)

A te che sei, semplicemente, sei sostanza dei giorni miei. (A te)

E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente per fare i conti con le tue promesse. (Mezzogiorno)

Tra i miei antenati più illustri c’è un tale Caino, fondò la prima città e fu il primo assassino. Una domanda insanguinava il suo cuore e cervello perché quella mattina Dio preferì mio fratello? Ma nei giorni più cupi, nei momenti più bui, lui sentiva che invece il più amato era lui e come segno di amore gli era stato concesso il dolore e la colpa per il male commesso. (Buon sangue)

La bella vita quella che auguro ai miei amici, a chi si perde tra mille incroci. (La bella vita)

