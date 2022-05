Frasi brevi sulla felicità: le citazioni più emozionanti su cos’è la felicità e cosa vuol dire essere felici.

Quale deve essere l’obiettivo delle nostre vite? Ci sono pochi dubbi: essere felici, o almeno ricercare la propria felicità attraverso la via più giusta per ognuno di noi. Ma cos’è la felicità? Utilizzare le parole corrette per descrivere questo sentimento, o questo stato d’animo, è più difficile di quanto possa sembrare.

Fortunatamente in nostro soccorso esistono tante frasi brevi sulla felicità che possono aiutarci non solo a spiegare agli altri cosa sia la felicità, ma anche a far comprendere più concretamente a noi stessi quale sia l’importanza dell’essere felici. Ecco una breve raccolta di citazioni che non possono lasciarti indifferente.

Le migliori frasi sull’essere felici

Esistono trattati, saggi, libri filosofici o anche romanzi di narrativa che riescono a parlare ampiamente di cosa sia la felicità. Per poterlo capire a volte possono bastare però anche pochissime parole, una manciata di caratteri in grado di dire tutto quello che c’è da dire.

Essere felici

Per questo motivo in questa guida abbiamo provato a raccogliere alcune delle frasi sulle felicità più brevi ma anche più complete, intense ed emozionanti, per cercare di afferrare fino in fondo i segreti dell’ingrediente più prezioso delle nostre vite. Ecco una prima lista di citazioni:

– La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva. (Charles Dickens)

– La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. (Mahatma Gandhi)

– Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. (Jacques Prévert)

– La felicità è un percorso, non una destinazione. (Madre Teresa di Calcutta)

– L’essere umano più felice è quello nel cui animo non vi è alcuna traccia di cattiveria. (Platone)

– Per cogliere tutto il valore della felicità devi avere qualcuno con cui condividerla. (Mark Twain)

– Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. (Tucidide)

– Imparare a lasciarsi andare. Questa è la chiave per la felicità. (Buddha)

– La felicità è essere felici, non far credere agli altri che lo siamo. (Jules Renard)

– La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. (Hermann Hesse)

– Pensa a tutta la bellezza ancora intorno a te e sii felice. (Anna Frank)

– La felicità è desiderare quello che si ha. (Agostino d’Ippona)

– È felice chi, giorno per giorno, può dire: ho vissuto. (Orazio)

Altre frasi brevi sulla felicità

Ovviamente queste sono solo alcune delle frasi sulla felicità più incisive e famose. Altre sono forse più lunghe, altre sono forse più incentrate sulla tristezza. Ne restano però tantissime altre brevi, corte, memorizzabili con grande semplicità ma in grado di dire davvero molto con così poco. Ecco un’altra bella lista che può fare al caso tuo:

– La felicità è il fine di se stessa (Jorge Luis Borges)

– La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha. (Oscar Wilde)

– La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo. (Lev Tolstoj)

– Un momento di felicità vale mille anni di storia. (Voltaire)

– Abbiate il coraggio di essere felici. (Papa Francesco)

– Niente è sbagliato se ti rende felice. (Bob Marley)

– La felicità, come un vino pregiato, deve essere assaporata sorso a sorso. (Ludwig Feuerbach)

– La felicità non è un obiettivo, è il risultato di una vita ben vissuta. (Eleanor Roosevelt)

– Non c’è luce senza ombra, così come non c’è felicità senza dolore. (Isabel Allende)

