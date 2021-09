Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ufficializza la relazione con la ex naufraga dell’Isola. La strana coppia vip dei reality sul red carpet di Venezia.

Un amore scandito a tempo di reality. Da tempo si rincorrevano i rumors su una possibile love story tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, oggi confermati dall’apparizione dei due mano nella mano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Non a caso i due, ex volti di celebri reality televisivi, hanno scelto il red carpet più ambito del cinema per rendere pubblica la loro storia d’amore.

Simpaticamente Chiofalo, noto con il soprannome di Lenticchia, risponde ai commenti dei fans sotto ogni foto: “Ma cosa ci fa sul red carpet Francesco Chiofalo?”

Nelle storie Instagram pubblicate sul suo profilo Chiofalo scherza “Ma non vedete che faccia d’attore che c’ho?”, poi aggiunge “Il mio parere critico sulle pellicole cinematografiche è indispensabile per loro.” Con autoironia lo showman si prende in giro da solo, dando ragione al pubblico: “Mi sono chiesto anche io come mai mi invitano a questi eventi. Però penso che, nonostante io mi rendo conto che sono un coglione totale, tanti miei colleghi invitati qui invece si sentono importanti”.

Seguono le immagini con la splendida Drusilla sul red carpet di Venezia e un video della laguna corredato dal sottofondo musicale di “Wake me up when september ends”. Chiofalo sembra un ragazzino emozionato che sta vivendo un sogno: in un luogo spettacolare con una compagna spettacolare.

Fotografa tutto e si emoziona per tutto, con la gioia di un bambino anziché con la spocchia del divo. E su questo non possiamo che dargli ragione e condividere il suo genuino entusiasmo. Perché in fondo fa emozionare anche noi, e allora sembra un po’ meno reality e un po’ più vita vera.