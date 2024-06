Secondo i rumors, pare che il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci sia giunto al termine. Scopri cosa è successo.

Dopo cinque anni d’amore, la relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci pare essere giunta al capolinea. Ma cosa è successo? L’indiscrezione, lanciata dal sito web di gossip Dagospia, rivela che le due donne si siano fatte dispetti e ripicche a vicenda durante questo periodo di crisi.

Ma vediamo qual è stato il motivo che ha scatenato la crisi di coppia.

Francesca Pascale e Paola Turci in crisi a causa di… Francesca Fagnani

Dopo cinque anni di relazione è arrivata la prima crisi tra Francesca Pascale e Paola Turci.

Secondo Dagospia pare che ad aver scatenato la crisi tra la Pascale e la cantante Paola Turci sia stata l’intervista a Belve dell’ex compagna di Silvio Berlusconi.

Paola Turci

In particolare, la cantante non avrebbe apprezzato il corteggiamento della giornalista alla moglie. Infatti, durante l’intervista la Pascale si è rivolta alla giornalista dicendo “Quindi ora ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata“.

La battuta avrebbe mandato la consorte su tutte le furie. Ma non è stato questo l’unico episodio a mandare in crisi la coppia.

Francesca Pascale e Paola Turci: dispetti e ripicche

Ad aver mandato in crisi sarebbero stati diversi dispettucci che Francesca e Paola si sono fatte a vicenda. Infatti, neanche la Pascale pare aver apprezzato un video postato dalla moglie su Instagram insieme all’attrice Valentina Dispari.

Al momento la coppia non ha confermato le voci della presunta crisi coniugale. Tuttavia, un altro elemento che alimenta i rumors sulla possibile rottura è stata una storia Instagram pubblicata dalla Pascale in cui scriveva “Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo“. Si tratta di una frecciatina alla moglie?

In attesa di una conferma o una smentita non ci resta che porre l’attenzione a possibili indizi o frecciatine social.