L’attrice è stata paparazzata a Firenze in compagnia di Silvano Loia, manager di Ray Way, con cui ha trascorso un romantico weekend.

Francesca Neri sembra avere ritrovato la felicità e l’amore dopo la separazione dall’attore Claudio Amendola, con cui ha condiviso 25 anni della sua vita. Neri è stata paparazzata dal settimanale “Chi” a Firenze, dove ha passato un fine settimana all’insegna dell’amore in compagnia di Silvano Loia, in occasione del sessantesimo compleanno della donna.

Il weekend a Firenze

Così come Claudio Amendola era stato paparazzato la scorsa primavera insieme ad una costumista più giovane di 15 anni dal nome Giorgia, anche Francesca Neri sembra aver ritrovato l’amore dopo la separazione.

Francesca Neri ha trascorso qualche giorno a Firenze con la dolce compagnia di Silvano Loia, responsabile acquisti di un’importante società di telecomunicazioni, per festeggiare il sessantesimo compleanno di lei (avvenuto lo scorso 10 febbraio).

La coppia è stata sorpresa dai fotografi in varie occasioni: mentre fumano una sigaretta elettronica davanti al portone dell’hotel, durante una sessione di shopping in stazione e addirittura dietro alle finestre della camera. Tra le immagini compare anche quella di un tenero bacio scambiato in stazione prima di prendere il treno di ritorno per Roma.

Francesca Neri

Pare inoltre che i due si stiano frequentando già da un po’ di tempo.

La separazione con Claudio Amendola

La separazione dall’ex marito Claudio Amendola aveva suscitato molteplici domande sulle cause del loro divorzio, soprattutto considerando la lunga durata della loro relazione. Francesca Neri, sempre molto discreta riguardo alla sua vita privata, si era limitata a poche dichiarazioni, tra cui quella a “I Lunatici”, dove aveva detto: “Sto vivendo finalmente la mia vita, la sto vivendo nella mia verità e libertà“.

Prima dell’annuncio della fine della loro relazione avvenuta circa un anno e mezzo fa, erano già circolate alcune voci su una presunta crisi.