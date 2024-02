Chanel Totti condivide sul suo profilo Instagram un video dello slalom in moto con il fidanzato Cristian Babalus. “Il miglior buongiorno”.

La storia d’amore tra Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, e il giovane imprenditore Cristian Babalus sembra andare a gonfie vele. Dopo il romantico San Valentino trascorso insieme tra anelli, ristoranti di lusso e rose, i due continuano a condividere sui social i momenti che trascorrono insieme.

L’ultimo video condiviso dalla giovane sta facendo discutere. Infatti, la ragazza ha fatto un video mentre, a bordo di una moto, il fidanzato faceva slalom tra le macchine.

Chanel Totti per le vie di Roma con il fidanzato: “Il miglior buongiorno”

Non è la prima volta che la figlia di Ilary Blasi condivide video del fidanzato che guida. In passato era anche scoppiata la polemica per l’elevata velocità a cui Cristian sfrecciava in autostrada.

Ilary Blasy Francesco Totti e i figli

Stavolta, invece di essere in auto, i due erano in moto e sfrecciavano tra le auto per le strade di Roma. Ma non si tratta di una strada come un’altra. Infatti, di fronte a loro si ergeva il maestoso Colosseo. Stiamo parlando, infatti, di via degli Annibaldi che sale verso il famoso monumento romano.

Nel video si legge una frase scritta da Chanel: “The best good morning”, ossia “Il miglior buongiorno”. Una scritta dedicata al momento trascorso con il fidanzato o al giro in moto per le strade di Roma passando per i monumenti più importanti?

Chanel Totti e Cristian Babalus: il video che fa discutere

Anche stavolta il video potrebbe far scoppiare la polemica. Infatti, dalle immagini si può vedere che il giovane imprenditore sfreccia tra le macchine raggiungendo i 60 chilometri orari, oltre il limite urbano fissato a 50 chilometri all’ora.

In base alla via percorsa sembrerebbe che il fidanzato stesse accompagnando Chanel a scuola, la St. Stephen School situata nella zona dell’Aventino.