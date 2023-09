Nuovi dettagli inediti sul matrimonio di Francesca Ferragni. Dall’intervento dei carabinieri al comportamento dei Ferragnez.

Si tratta solo di una segnalazione e, quindi, va presa con le pinze. Eppure, sono arrivate in queste ore alcune informazioni scottanti sul matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti andato in scena nel weekend appena passato. In modo particolare, alcuni dettagli fanno riferimento alle restrizioni per gli invitati di cui già in precedenza vi avevamo parlato, ma anche sullo strano comportamento tenuto dai Ferragnez, Chiara e Fedez…

Francesca Ferragni, la segnalazione e i retroscena sul matrimonio

Francesca Ferragni

A riportare nuovi dettagli davvero scottanti in merito al matrimonio Ferragni-Nicoletti è stato un utente social che ha contattato il noto esperto di gossip Amedeo Venza. In una storia Instagram da lui condivisa, infatti, è stato possibile leggere dei retroscena relativi alle nozze di questo weekend.

“Posto che mio fratello ha detto che è stato un matrimonio faticosissimo…”, ha esordito nella segnalazione tale utente. “Tutti quelli che lavoravano lì e tutti gli ospiti, tranne parenti e amici stretti, hanno dovuto mettere un bollino sulla fotocamera del telefono perché era vietato fare foto”, ha scritto mettendo tali informazioni nel suo “punto 1”.

Successivamente altri dettagli. Il punto 2 farebbe riferimento al comportamento tra i Ferragnez con Chiara e Fedez che non si sarebbero calcolati durante la giornata.

Il punto 3, invece, parla addirittura all’intervento delle forze dell’ordine per fermare i paparazzi che si erano arrampicati in zone molto pericolose – sulle rocce a strapiombo sul Trebbia – per riuscire a fotografare qualche momento della cerimonia: “Hanno chiamato i Carabinieri per cacciarli”.

L’esperto di gossip precisa che il racconto sia arrivato dalla sorella di un ragazzo che lavorava nella location scelta per l’evento. Vedremo se i diretti interessati smentiranno tali affermazioni o meno.

