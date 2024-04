Torna Belve e Francesca Fagnani è sempre più graffiante. Alcuni retroscena sul suo programma: le rivelazioni della giornalista.

Nuova stagione di Belve e Francesca Fagnani è più graffiante che mai. Grande attesa per le interviste della giornalista che a Il Messaggero ha raccontato alcuni retroscena legati agli ospiti avuti nel corso degli anni, quelli più simpatici, i più noiosi e anche dei dettagli su chi non poi chiuso l’accordo per il “faccia a faccia”, come Chiara Ferragni…

Francesca Fagnani, l’ospite più noioso

Francesca Fagnani

Sulla nuova edizione di Belve e i miglioramenti alla trasmissione, la Fagnani ha spiegato quale sarà la novità di questa annata: “Stavolta con la musica. La prima puntata ci sarà Paola Turci che interpreterà una canzone romanesca alla Gabriella Ferri. Nelle successive canteranno ospiti non professionisti, soprattutto attori, ma non solo loro”.

Parlando degli ospiti: “Se Salvini ha posto condizioni? Nessuna. Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile. Uno dei pochi politici ad aver accettato il mio invito”.

Non è mancato un passaggio su uno degli ospiti più noiosi. La giornalista si è sbilanciata: “Non è gentile dirlo ma Raoul Bova. Se uno non vuole parlare diventa noioso”.

Le parole su Fedez e Chiara Ferragni

Tra gli ospiti della nuova edizione di Belve ci sarà Fedez che con la Rai non ha certo avuto, storicamente, un bel rapporto, specie dopo il famoso bacio a Sanremo con Rosa Chemical. “Sono stata messa nelle migliori condizioni di lavorare. Ho avuto lo studio a disposizione per tanti giorni. Non mi posso lamentare. Sarei ingenerosa se lo facessi”, ha detto la Fagnani in merito all’intervista al rapper.

Breve passaggio anche su Chiara Ferragni: “Se l’ho invitata? Certo. Mi ha detto che doveva pensarci. Non l’ho più sentita”, ha commentato la giornalista.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la nuova edizione del programma: