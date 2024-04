Conto alla rovescia per l’inizio de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria al comando della trasmissione ha svelato tanti retroscena.

L’Isola dei Famosi inizierà l’8 aprile e Vladimir Luxuria è prontissima a dirigere le azioni dallo studio. La conduttrice, aiutata dai nuovi opinionisti e dalla nuova inviata, non vede l’ora di partire e a TV, Sorrisi e Canzoni ha raccontato tutte le sue emozioni e alcuni retroscena legati al ruolo ottenuto.

Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria

Luxuria ha svelato la prima reazione quando ha scoperto di essere stata scelta per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2024: “All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata”, ha detto.

E sulle motivazioni che potrebbero aver portato Pier Silvio Berlusconi e Mediaset a puntare su di lei: “Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni”.

L’emozione per il debutto

Al netto della grande esperienza in tv e proprio con il reality avendo preso parte come concorrente e come opinionista prima di adesso, Vladimir ha ammesso di avere una certa emozione: “Devo mantenere la calma e non perdere mai l’ironia: la nostra missione è portare allegria. E poi ho una serie di oggetti in camerino chedi volta in volta tocco e faccio toccare a tutti: un jolly, un piccolo specchio, statuetta, un quadrifoglio, una coccinella”, ha confessato aggiungendo che questo ruolo al timone del programma sia, per lei, “un dono”.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di TV, Sorrisi e Canzoni dedicata a L’Isola dei Famosi: