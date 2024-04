Presto genitori Guenda Goria e Mirko Gancitano. La coppia ha annunciato il nome scelto per il figlio che arriverà a fine luglio.

Non vedono l’ora di diventare genitori e, anche per questo, in modo ufficiale, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato a tutti i loro seguaci sui social come si chiamerà il bebè in arrivo. La coppia, a fine luglio, darà alla luce un maschietto che avrà un nome molto importante e con un significato particolare.

Guenda Goria, scelto il nome del figlio

Guenda Goria

La Goria e Gancitano hanno annunciato in due momenti diversi il nome del piccolo figlio in arrivo, Noah. Prima di tutto a ‘La Volta Buona’, in collegamento, i due hanno spiegato a Caterina Balivo: “Lo abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l’abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere”.

Oltre a Guenda, anche Mirko è parso estremamente felice: “Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore. Un nome biblico che vuol dire ‘colui che porta sollievo'”.

Il messaggio social e il significato

Su Instagram, poi, i futuri genitori hanno voluto aggiungere con tanto di foto: “Benvenuto Noah. Dono di Dio. Quello che sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma”.

Negli scatti condivisi, si vedono i futuri genitori estremamente felici. Il piccolo, come sottolineato dalla Goria nei commenti ,dovrebbe nascere a fine luglio. In quel momento, i due ragazzi saranno marito e moglie, viste le nozze previste per il mese di maggio.

Di seguito anche il post social della coppia con l’annuncio: