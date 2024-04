Inedita Serena Bortone che ha avuto modo di parlare della sua vita privata e lavorativa in occasione dell’uscita del suo libro.

Intervista tra vita privata e lavorativa per Serena Bortone, celebre volto della televisione italiana. La conduttrice si è raccontata a 360° al Corriere della Sera svelando aspetti inediti del suo privato, tra amori e infanzia.

La Bortone ha subito avuto modo di parlare del suo libro dal titolo ‘A te vicino così dolce’ e dei motivi che l’hanno spinta a dare vita a questa opera: “Perché ci tenevo a raccontare una stagione della vita, l’adolescenza, che nessuno di noi ha attraversato indenne, in cui non ti senti accettato, hai bisogno dello specchio dell’altro per capire se vali o no. Perché avevo bisogno di scrivere questa storia, biografica ma romanzata, per restituire autenticità a Paolo. In qualche modo, per salvarlo”.

Anche per questo, tra libro e realtà, la conduttrice si è concentrata su aspetti inediti della sua vita, come gli amori. Parlando del matrimonio e del fatto che “la Serena del libro non voleva sposarsi”, la donna ha detto: “Non era il mio obiettivo e non è capitato. Ma il matrimonio borghese che si fa per sistemarsi mi fa venire il soffoco al solo pensiero”.

E sulle relazioni avute: “Ho avuto due convivenze e ora sono single, con una grande famiglia diffusa di amici. Sono sempre circondata da affetto, non so che cosa sia la solitudine. Negli ultimi anni, ho imparato anche a viaggiare da sola. Con ironia, dico: non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice”.

‘Oggi è un altro giorno’ e la Rai

Spostando l’attenzione sul lavoro, poi, la Bortone ha parlato della chiusura della trasmissione di successo da lei condotta ‘Oggi è un altro giorno‘: “La motivazione delle scelte aziendali spetta a chi le compie, non a me che sono un soldato e le rispetto”.

E adesso, su Rai 3, con ‘Che sarà’: “Io cerco di fare un programma identitario per la Raitre in cui sono cresciuta, quella di Angelo Guglielmi, fatta di autenticità, verità, riflessione, attenzione agli ultimi […]”, ha detto la presentatrice.

