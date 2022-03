Fosca Innocenti 2 ci sarà? E’ questa la domanda che si stanno ponendo molti fan della fiction dopo la conclusione della prima stagione.

Si è conclusa venerdì 4 marzo la prima stagione di Fosca Innocenti (la prima stagione era composta da sole quattro puntate), la fiction con protagonista Vanessa Incontrada ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5. Ora in molti tra coloro che hanno seguito la serie TV si stanno domandando se Fosca Innocenti 2 ci sarà: un quesito che nasce spontaneo quando una serie TV ha successo. I fan saranno certamente felici di sapere che la Mediaset non solo ha deciso di realizzare la seconda stagione, i cui episodi andranno in onda sempre su Canale 5, ma i lavori sono già cominciati.

Fosca Innocenti 2 si farà

La conferma che Fosca Innocenti 2 si farà è arrivata direttamente dalla grande protagonista della fiction, Vanessa Incontrada. “Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione” ha raccontato l’attrice spagnola in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

VANESSA INCONTRADA

Riguardo alla trama della seconda stagione della fiction non ci sono ancora informazioni, anche se la stessa Vanessa Incontrada ha svelato una piccola anticipazione, sempre nel corso dell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Fosca Innocenti: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, a guidare il cast di Fosca Innocenti è Vanessa Incontrada, che interpreta proprio il ruolo dell’omonima protagonista della fiction di Canale 5. Al suo fianco troviamo Francesco Arca nei panni di Cosimo, il migliore amico della vicequestore. E’ la prima volta che i due attori lavorano insieme in una serie TV.

