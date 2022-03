Ecco le prime indiscrezioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne: Ida e Alessandro hanno un duro scontro in studio, mentre Matteo Ranieri esce con nuove corteggiatrici.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, al centro studio torneranno Ida ed Alessandro ma tra loro ci sarà una lite in studio. Matteo Ranieri invece, dopo l’abbandono delle sue corteggiatrici torna a frequentare nuove ragazze.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Nelle scorse puntate, Ida Platano è uscita in lacrime dallo studio dopo un confronto con Alessandro. La dama ha dato l’esclusiva al cavaliere ma lui non è sembrato prendere la notizia nel modo giusto, così la Platano si è risentita. Oggi, i due torneranno al centro studio per chiarirsi ma ci sarà una nuova lite. Il problema tra loro sembra la distanza. Alessandro ha dichiarato che non sarebbe disposto a trasferirsi a Brescia per Ida e da qui nasce un litigio furioso tra i due. Ad intervenire è Maria De Filippi che cerca di far ragionare le due parti e di mettere il sereno. Come andrà a finire?

Nel frattempo, per il trono classico il protagonista tornerà ad essere Matteo Ranieri. Da quello che si è capito fino ad ora, sia Denise che Federica non torneranno in studio per lui. A questo punto, il tronista ha deciso di andare avanti nel suo percorso uscendo con Nicole e Valeria, due nuove corteggiatrici. Il suo trono è stato definito tra i più “fiacchi” di questa edizione del dating, cambierà qualcosa?

