Fabio Volo dovrebbe prendere il posto di Raffaella Carrà nel programma “A Raccontare Comincia Tu”, che andava in onda su Rai 3.

Un’icona che non si può sostituire Raffaella Carrà, una grande showgirl indiscussa che non verrà mai dimenticata. Ma la Rai non rinuncia al programma “A Raccontare comincia tu”, che cambierà titolo e presentatore. Al posto della Carrà, infatti, è stato scelto Fabio Volo che condurrà il formato ispirato all’originale spagnolo Mi Casa es la Tuya. Il programma si chiamerà “È una vita che ti aspetto”, proprio come uno dei romanzi più famosi dello scrittore.

Volo intervisterà personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport, portando in ogni puntata un loro ritratto inedito e intimo dell’ospite prescelto. Lo studio del programma sarà una casa, per ricordare l’atmosfera già ritrovata nel programma condotto da Raffaella Carrà, che però si introduceva direttamente nelle case dei vip.

Il nuovo programma con Fabio Volo arriverà nel prime time di Rai 3 da giovedì 28 aprile 2022, per cinque puntate.

