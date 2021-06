Porta a Porta si trasferisce in Puglia per l’evento “Forum in masseria” ideato da Bruno Vespa: ecco le location.

In epoca di Covid è capitato a molti di passare allo smart working e di portarsi il lavoro a casa, in un certo senso la stessa cosa l’ha fatta anche Bruno Vespa. Il giornalista e conduttore di Porta a Porta e l’ideatore del “Forum in masseria”, in cui politici, imprenditori e manager si incontrano per discutere dei problemi e del futuro economico dell’Italia: un incontro, moderato dallo stesso Bruno Vespa, in programma proprio nella masseria in Puglia di proprietà del giornalista.

Forum in masseria: la location

Ma dove si trova la masseria di Bruno Vespa che ospita il Forum in masseria (evento patrocinato dalla Regione Puglia)? La risposta a questa domanda è Manduria. Nel comune in provincia di Taranto si trova la storica Masseria Li Reni, costruita nel 1500 e che è ora di proprietà del conduttore di Porta a Porta.

Bruno Vespa

Immersa nelle campagne, la Masseria Li Reni si trova a circa 4 chilometri di distanza dal centro di Manduria. E’ stata la residenza della famiglia Troiani alla fine del 1500, ne 1674 è stata poi donata al Monastero di San Giovanni Battista delle Benedettine di Casalinuovo.

Nel 1866 ha cambiato proprietario quando venne acquistata all’asta da Sir James Lacaita e, dopo la sua morte, venne acquistata dalla famiglia Selvaggi. Nel 2015 è stata poi acquistata dalla famiglia Vespa.

Porta a Porta in masseria

Presentando il Forum in masseria di cui è stato ideatore, Bruno Vespa ha spiegato che in un certo senso è come se Porta a Porta si fosse trasferita dagli studi della Rai alla sua residenza. “In televisione devo rispettare gli obblighi del servizio pubblico, ma sì, essendo lo spirito lo stesso, possiamo dire che la trasmissione si sposta in masseria” ha dichiarato, come riporta il Corriere della Sera.