Foodish cerca i migliori plin del Monferrato: scopriamo le anticipazioni e l’ospite scelto da Joe Bastianich per il tour culinario in Piemonte.

Torna l’appuntamento con Foodish, il programma che vede Joe Bastianich andare alla ricerca della migliore ricetta di una determinata zona dello Stivale. Questa volta, è toccato ai plin, con quattro ristoranti dell’area del Monferrato come concorrenti. Scopriamo tutte le anticipazione e l’ospite scelto dal conduttore.

Foodish, caccia al miglior plin del Monferrato: anticipazioni

Le anticipazioni di Foodish, nello specifico della puntata dedicata ai migliori plin del Monferrato, prospettano uno spettacolo imperdibile. Il programma, condotto da Joe Bastianich, è sbarcato su Tv8 nel mese di aprile 2025 e ha riscosso grandi apprezzamenti fin dalla prima messa in onda. Il meccanismo, pur essendo simile a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, riesce a tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Nella puntata che ha visto l’elezione dei migliori plin di Monferrato, Bastianich ha scelto come concorrenti 4 locali molto amati dalla popolazione locale: Osteria dei Meravigliati, Trattoria Panoramica Sarroc, Trattoria Antichi Sapori e Radici – Ristorante in Vigna. Per decidere a chi assegnare il premio finale, una card del valore di 1000 euro, Joe si è fatto accompagnare da un ospite d’eccezione, il mitico Bruno Barbieri. A chi hanno consegnato la vittoria di Foodish?

Chi fa i migliori plin del Monferrato?

Come accade in altri programmi simili, chi si assicura la vittoria di Foodish non ottiene solo la card del valore di 1000 euro, ma ottiene anche un riscontro in termini di popolarità. Nella messa in onda che ha eletto i migliori plin della storica regione del Piemonte, Joe Bastianich e lo chef Bruno Barbieri hanno consegnato il premio alla Trattoria Antichi Sapori, situata in Via Roma 22 a Sala Monferrato, in provincia di Alessandria.